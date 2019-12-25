Терористи "ДНР" обстріляли ракетами бригаду ЗСУ: всі деталі

Вдень 25 грудня російські терористи "ДНР" обстріляли підрозділ 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ в районі Красногорівки.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, окупанти здійснили два пуски керованих ракет. В результаті уражена машина "Урал".

"Пуски здійснені з боку Старомихайлівки. Наші бійці, на щастя, не постраждали. Війна триває", – зазначив він.

Ракета "Факти ICTV"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 грудня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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