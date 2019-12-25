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25 грудня • оновлено в 15:14
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/ Розслідування

Терористи "ДНР" обстріляли ракетами бригаду ЗСУ: всі деталі

5.3т
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Вдень 25 грудня російські терористи "ДНР" обстріляли підрозділ 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ в районі Красногорівки.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, окупанти здійснили два пуски керованих ракет. В результаті уражена машина "Урал".

"Пуски здійснені з боку Старомихайлівки. Наші бійці, на щастя, не постраждали. Війна триває", – зазначив він.

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Ракета

Ракета

"Факти ICTV"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 грудня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

  • Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
разведение "нелоха" продолжается, второй сезон "апосля Парижу".
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина ждет от Байдена секторальных санкций. агенту трампу конец
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Akatiev Alexandr
Akatiev Alexandr
ПВО ракеты не очень внушительные нужно было писателю статьи добавить фото СС-18. Для устрашения лохов.
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