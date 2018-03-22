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Терористам "ДНР" привидівся спецназ США на Донбасі

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Терористи "ДНР" поширюють чутки, що на Донбасі нібито діє "американський спецназ".

"У Горлівці знову поширюються чутки про "американський спецназ", який нібито діє в районі Зайцеве-Жованка і в районі Гольмівського. Згідно з поширюваними бойовиками чутками, американські військові командують діями ДРГ українських Сил спеціальних операцій (ССО) на цих ділянках. Велика частина бойовиків з числа 3-й омсбр, що оперує на цих ділянках, дійсно впевнені, що на передовій діють разом з українськими та американські "снайпери і диверсанти", - написав на своїй сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, в підрозділах "1 АК ДНР" командування довело до особового складу, що на дані ділянки прибув "норвезький спецназ".

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"Нібито з метою натаскування єгерів-снайперів. Характерно, що після висловлювання одним з командирів бойовиків середньої ланки при особистому складі як жарт, що "скоро до українців прибуде ще і австралійський і монгольський спецназ, і буде повний набір", даний командир отримав дисциплінарне стягнення за "дискредитацію офіційної інформації", - додав військовий експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Тимчук розповів про можливі провокації російських спецслужб в Одесі.

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Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРСили спеціальних операцій ЗС України
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