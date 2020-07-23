Терорист Кривош зробив зізнання на суді: готовий був померти
Луцький терорист Максим Кривош сказав, що відпустив заручників тільки після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, адже він єдиний виконав його вимоги.
Про це він повідомив на судовому засіданні в Луцьку, де йому обирають запобіжний захід. Також вона розповів, що почав стріляти, бо ніхто дев'ять годин не виконував його вимоги.
"Я розраховував, що хоча б хтось із перерахованих (виконає вимоги – Ред.) – там 24 особи. Хоча б той же Шевчук (Святослав – глава УГКЦ – Ред.) ... тобто владики всіх церков, хоча хтось то з них перший зробив би заяву, то я просив. А на наступний день можна було просто написати "так, я це зробив заради того, щоб врятувати людей" і прибрати запис. Все дуже просто. Але ніхто не порушив пальцем за цей час. єдиний тільки Зеленський зателефонував в кінці. Ми з ним поговорили по телефону. Після цього я випустив людей", – сказав Кривош.
За його словами, після спілкування із Зеленським, він вирішив здатися сам без штурму. При цьому він не розкрив подробиці розмови з президентом. Також Кривош заперечував, що вимагав від Зеленського назвати самого себе "терористом в законі".
"Я здався сам, ви бачили, що не було ніякого штурму, і випустив людей ... Я був готовий померти вчора ... Це не було спонтанно. Немає у мене спільників, це все вигадки спецслужб", – говорив на суді Кривош.
Крім того, Кривош відмовився розповісти, звідки у нього взялася зброя. При цьому захоплення заручників він назвав дієвим методом проти держави, яке є "основним терористом і розуміє тільки силу".
Підсудний також розповів, чому застосував гранату. З його слів, не було виконано вимогу – оточити територію в радіусі 50 метрів. Він подзвонив заступник голови Нацполіціі Євгену Ковалю і попередив, що буде кидати гранату..
Свій псевдонім Максим Плохой він пояснив так, що не вважає себе краще за інших людей. Також терорист заперечував, що бив дружину і лікувався в психіатричній лікарні.
Після слів Кривоша та зачитування обвинувачень прокурором суддя пішов у дорадчу кімнату, щоб прийняти рішення про запобіжний захід.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в центрі Луцька Максим Кривош взяв в заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.
Були опубліковані вимоги терориста, який захопив автобус в Луцьку.
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників в Луцьку.
Лише під вечір терорист випустив заручників з автобуса.
Також Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом і чому операція затягнулася.
Для затримання Кривоша спецназ на БТР застосував світлошумові гранати.
Пізніше заручники з Луцька розповіли про 13-годинному полон в автобусі.