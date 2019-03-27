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"Терор і тортури!" У Криму ФСБісти влаштували облаву на кримських татар

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В анексованому Криму працівники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня влаштували масові обшуки у щонайменше 25 домівках кримських татар.

Їх підозрюють в участі у забороненій в Росії релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", передають "Крим.Реалії".

Зокрема обшуки відбуваються у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району.

За даними активістів, у мікрорайоні Кам'янка Росгвардія перекрила квартал, місцевих жителів не пропускають додому.

Адвокатів, які приїхали на місце проведення слідчих заходів, також не допускають до підзахисних, повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

"На фото адвокат Еміне Авамілєва, яку не допускають для надання юридичної допомоги під час проведення обшуку", — написав він.

Обшуки кримських татар у Криму

Обшуки кримських татар у Криму

Антон Наумлюк, Facebook

Наумлюк також повідомив, що після обшуків в управління ФСБ вивезені:

1. Шабан Умеров

2. Рустем Сейтхалілов

3. Риза Ізетов

4. Фархад Базаров

5. Джеміль Гафаров

6. Сейран Муртаза

7. Сейтвелі Сейтабдіев

8. Алім Карімов

9. Меджіт Абдурахманов

10. Тофік Абдулгазієв

11. Акім Бекіров

"Список буде оновлюватися в міру отримання інформації про закінчення обшуків в Сімферополі, Білогірському і Червоногвардійському районах", - уточнив журналіст.

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На адмінкордоні з Кримом українські прикордонники затримали "Домового"

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила у Facebook, що це брязкання зброєю перед оселями кримських татар напередодні українських виборів — акт залякування всіх тих, хто у Криму чекає на повернення України.

"На Донбасі окупанти стріляють і вбивають, у Криму арештовують усіх, хто має честь і проукраїнську позицію. Терор, знущання і тортури, тиск — тактика ФСБ", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня у Криму затримали журналіста, який розгромив окупантів. Він закликав рятувати півострів.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Поскулите, суки, поскулите, это всё, на что вы способны
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила в Facebook, что это бряцание оружием перед домами крымских татар накануне украинских выборов - акт устрашения всех тех, кто в Крыму ждет возвращения Украины" я не понял, Геращенко из сочувствующих экстримистской организации, запрещенной в ряде стран мира??
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Александрович Алексей, А як же. Они же Хизб ут-Тахрир холят и лелеят на зло москакалям и на радость жителям Херсона и Одессы, которые регулярно наблюдают марши исламистов по улицам.
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Врач Степан
Врач Степан
Ну хоть в Крыму их прессуют. Правильно делают. Если наши боятся связываться с татарами, то пусть смотрят на Крым и учатся. А то расплодилось всякого....
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