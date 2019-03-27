"Терор і тортури!" У Криму ФСБісти влаштували облаву на кримських татар

В анексованому Криму працівники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня влаштували масові обшуки у щонайменше 25 домівках кримських татар.

Їх підозрюють в участі у забороненій в Росії релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", передають "Крим.Реалії".

Зокрема обшуки відбуваються у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району.

За даними активістів, у мікрорайоні Кам'янка Росгвардія перекрила квартал, місцевих жителів не пропускають додому.

Адвокатів, які приїхали на місце проведення слідчих заходів, також не допускають до підзахисних, повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

"На фото адвокат Еміне Авамілєва, яку не допускають для надання юридичної допомоги під час проведення обшуку", — написав він.

Обшуки кримських татар у Криму Антон Наумлюк, Facebook

Наумлюк також повідомив, що після обшуків в управління ФСБ вивезені:

1. Шабан Умеров

2. Рустем Сейтхалілов

3. Риза Ізетов

4. Фархад Базаров

5. Джеміль Гафаров

6. Сейран Муртаза

7. Сейтвелі Сейтабдіев

8. Алім Карімов

9. Меджіт Абдурахманов

10. Тофік Абдулгазієв

11. Акім Бекіров

"Список буде оновлюватися в міру отримання інформації про закінчення обшуків в Сімферополі, Білогірському і Червоногвардійському районах", - уточнив журналіст.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила у Facebook, що це брязкання зброєю перед оселями кримських татар напередодні українських виборів — акт залякування всіх тих, хто у Криму чекає на повернення України.

"На Донбасі окупанти стріляють і вбивають, у Криму арештовують усіх, хто має честь і проукраїнську позицію. Терор, знущання і тортури, тиск — тактика ФСБ", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня у Криму затримали журналіста, який розгромив окупантів. Він закликав рятувати півострів.

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