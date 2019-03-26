Теракти в Україні: названі міста в зоні ризику

Найбільші міста України можуть стати мішенню терористичних атак, які матимуть на меті дестабілізацію в період президентських виборів.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи теракт у метро Харкова, якому запобігли спецслужби.

Екс-співробітник СБУ зазначив, що щороку в країні запобігають десяткам і сотням терактів: "Була цифра близько 300 запобігань терактам на території України".

"Перед виборами найнебезпечніші міста-мільйонники – Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Одеса – це серйозний порт, гроші, люди, які можуть забезпечити перемогу кандидата. Дніпро – теж серйозне місто", – розповів Ступак.

За його словами, меншим містам не загрожує така небезпека.

Експерт зазначив, що місця для терористичних атак можуть обирати за різними критеріями: "Обирають низку об'єктів і намагаються здійснити теракт – наприклад, знеструмити об'єкти енергетики. Залежить від того, яку мету ставити. Полякати, жаху навести – може бути така мета".

Як підкреслив Ступак, результатом терактів буде "для людей важке осмислення того, що сталося, бюджетні витрати будуть мільйон гривень або два, але будуть психологічні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СБУ запобігла скоєнню терористичного акту на станції метро "Індустріальна" в Харкові. Замовником кривавого злочину названі спецслужби Росії, які завербували харків'янина.

Представники спецслужб РФ передали виконавцеві вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який приводився в дію телефонним дзвінком. Вони також надали інструкцію для проведення підготовчих заходів та виплатили 15 тис. доларів за виконання злочину.

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