Теракт у пабі "Стіна" в Харкові: винуватиці вибуху винесено суворий вирок

Київський районний суд Харкова в понеділок, 7 жовтня, засудив до 11 років позбавлення волі обвинуваченому в підриві харківського рок-пабу "Стіна" Марину Ковтун.

"Призначити покарання у вигляді 11 років із конфіскацією всього належного Ковтун майна", – цитує вирок "Інтерфакс-Україна".

Жінка визнана винною за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (співучасть у теракті) КК України. На вирок може бути подана апеляція.

Марина Ковтун, обвинувачена в теракті в рок-пабі "Стіна" Колаж

Разом із тим у зв'язку з недоведеністю суд визнав Ковтун невинною в посяганні на територіальну цілісність України, а також у вибухах у шахті біля заводу ім. Малишева і біля ресторану "Британія" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч .1 ст.32; ч.1 ст.263 КК України) і виправдав її за цими статтями.

Суд вказав, що строк відбування покарання рахується з моменту взяття Ковтун під варту (16 листопада 2014 року) і до набуття чинності вироку день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні відбування покарання.

Марина Ковтун UA: ХАРКІВ

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, у вересні поточного року стало відомо, що військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади в Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії. Українському гранатометнику доручили здійснити вибух у військовій частині.

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