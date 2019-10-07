Теракт у пабі "Стіна" в Харкові: винуватиці вибуху винесено суворий вирок

Київський районний суд Харкова в понеділок, 7 жовтня, засудив до 11 років позбавлення волі обвинуваченому в підриві харківського рок-пабу "Стіна" Марину Ковтун.
"Призначити покарання у вигляді 11 років із конфіскацією всього належного Ковтун майна", – цитує вирок "Інтерфакс-Україна".
Жінка визнана винною за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (співучасть у теракті) КК України. На вирок може бути подана апеляція.
Марина Ковтун, обвинувачена в теракті в рок-пабі "Стіна"
Колаж
Разом із тим у зв'язку з недоведеністю суд визнав Ковтун невинною в посяганні на територіальну цілісність України, а також у вибухах у шахті біля заводу ім. Малишева і біля ресторану "Британія" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч .1 ст.32; ч.1 ст.263 КК України) і виправдав її за цими статтями.
Суд вказав, що строк відбування покарання рахується з моменту взяття Ковтун під варту (16 листопада 2014 року) і до набуття чинності вироку день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні відбування покарання.
Марина Ковтун
UA: ХАРКІВ
Нагадаємо:
Вибух у рок-пабі "Стіна" в Харкові трапився увечері 9 листопада 2014 року. В результаті постраждали 13 осіб.
Спочатку розглядалися дві версії інциденту. Не виключався витік газу, проте очевидці стверджували, що вибух прогримів біля стійки бару, де один із відвідувачів залишив пакет.
Згодом з'ясувалося, що для теракту використовувалася пластикова бомба.
17 листопада того ж року СБУ оголосила про знешкодження 12 членів диверсійно-розвідувальної групи, причетної до скоєння терактів і диверсій у Харкові й області, зокрема, вибуху в "Стіні".
Як писав OBOZREVATEL, у вересні поточного року стало відомо, що військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади в Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії. Українському гранатометнику доручили здійснити вибух у військовій частині.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Вибух в Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".