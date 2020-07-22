Теракт у Луцьку: стало відомо, за що судитимуть Кривоша

Кривошу повідомили про звинувачення в терористичному акті за події в Луцьку.

Максиму Кривошу (Плохому), якого затримали за захоплення автобуса із заручниками в Луцьку, 22 липня оголосили про підозру у вчиненні злочину, а 23-го суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.

На зловмисника правоохоронці та Служба безпеки України зареєстрували декілька кримінальних проваджень. Про це повідомляє у Facebook сектор комунікації ГУНП у Волинській області.

Зазначається, що за фактом подій у місті до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості одразу за чотирма статтями Кримінального Кодексу України.

Зокрема, Максиму Кривошу інкримінують вчинення злочинів за:

ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця);

ст. 258 (Терористичний акт).

Правоохоронці додають, до обрання міри запобіжного заходу в суді Кривош перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Скриншот повідомлення (Facebook Поліція Волинської області)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося повне відео затримання Максима Кривоша. Після того як його відвели вбік правоохоронці, а заручники покинули автобус, на місце приїхав БТР і стався вибух.