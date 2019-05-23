"Тепер їм п*здець!" З'явилися шокуючі дані про 8 полонених бійців ЗСУ

Восьмеро українських старшин, які їхали для звірки майна, потрапили в полон до терористів на Донбасі. Вони наразили на небезпеку велику кількість людей.
Так, у розпорядженні учасника АТО Андрія Шора виявилися шокуючі документи. У них описано все, що відбувалося. Папери були оприлюднені на його сторінці у Facebook.
Увагу, зокрема, привертає рапорт українських військових. "У цьому КамАЗі були документи на 53-у бригаду. Штат, зброя, прізвища, відомості про закріплення зброї. Шкода, що там багато місцевих луганчан, рідні яких залишаються під руснею. Тепер їм точно п*здець. Плюс списки "Айдару", – розповіли вони.
Бійці ЗСУ потрапили у полон на Донбасі
ANNA-News
Також наведені дані радіоперехоплення терористів:
"6:27 Меля, НП – Пост
– Підведи всіх, хто є, і за переднім краєм уважно дивіться, до нас заїхали укр*пи.
– Прийняв.
6:30 НП – Пост
– Й інші нехай будуть готові, але поки не висуваються, нехай уважно дивляться за переднім краєм, заїхали укр*пи до нас.
– Я на позиціях.
– Ну уважно, добре там
– Прийняв.
6:40 Низ – Плити
– У тебе всі стали?
– Уважно дивимося".
Далі вказано, що українські військові почали узгоджувати маршрут і тільки потім зрозуміли, що потрапили не до своїх, але вже було пізно.
Водночас Шор зазначає, що не готовий поручитися за стовідсоткову достовірність викладених матеріалів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Уранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.
Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.
У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".
Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.
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