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/Розслідування

"Тепер їм п*здець!" З'явилися шокуючі дані про 8 полонених бійців ЗСУ

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Восьмеро українських старшин, які їхали для звірки майна, потрапили в полон до терористів на Донбасі. Вони наразили на небезпеку велику кількість людей.

Так, у розпорядженні учасника АТО Андрія Шора виявилися шокуючі документи. У них описано все, що відбувалося. Папери були оприлюднені на його сторінці у Facebook.

Увагу, зокрема, привертає рапорт українських військових. "У цьому КамАЗі були документи на 53-у бригаду. Штат, зброя, прізвища, відомості про закріплення зброї. Шкода, що там багато місцевих луганчан, рідні яких залишаються під руснею. Тепер їм точно п*здець. Плюс списки "Айдару", – розповіли вони.

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Бійці ЗСУ потрапили у полон на Донбасі

Бійці ЗСУ потрапили у полон на Донбасі

ANNA-News

Також наведені дані радіоперехоплення терористів:

"6:27 Меля, НП – Пост

– Підведи всіх, хто є, і за переднім краєм уважно дивіться, до нас заїхали укр*пи.

– Прийняв.

6:30 НП – Пост

– Й інші нехай будуть готові, але поки не висуваються, нехай уважно дивляться за переднім краєм, заїхали укр*пи до нас.

– Я на позиціях.

– Ну уважно, добре там

– Прийняв.

6:40 Низ – Плити

– У тебе всі стали?

– Уважно дивимося".

Далі вказано, що українські військові почали узгоджувати маршрут і тільки потім зрозуміли, що потрапили не до своїх, але вже було пізно.

Водночас Шор зазначає, що не готовий поручитися за стовідсоткову достовірність викладених матеріалів.

З'явилися шокуючі дані про 8 полонених бійців ЗСУ
З'явилися шокуючі дані про 8 полонених бійців ЗСУ
З'явилися шокуючі дані про 8 полонених бійців ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Уранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

  • Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

  • У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

  • Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУСили спеціальних операцій ЗС УкраїниНовини Донбасу
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Ну такую операцию ГРУ старшинам не доверит.Там у всех звания не ниже майора,а шофер может даже и полковник.
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Всіх рашенців - у Мокву. Слава Україні!
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Guzenko Vasiliy
Guzenko Vasiliy
Что-то не догоняю - камаз прошел одно КПП по паролю, а второй КПП пошел на рывок - это обыкновенные предатели! И нехрен с них делать героев,ошибочно заблудившихся...
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