Теорія ігор від міністра Тимофія Милованова

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звільнили 47 керівників держпідприємств і службовців державних служб категорії "А".

Про перезавантаження влади на своїй сторінці у Facebook 17 листопада повідомив глава міністерства Тимофій Милованов. Як він підкреслив, серед критеріїв прийняття відповідних рішень – фінансові результати, виконання ключових показників ефективності завдань, репутація, командність роботи.

А тепер ретельно роздивимось деталі декорацій цієї театральної вистави на прикладі кількох підприємств.

"Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу"

Основною актив – земельний фонд. Фактично на балансі Підприємства обліковується 18 573,32 гектара. Але належним чином оформлено користування та наявні правовстановлюючі документи на Філіях на 9 638,93 гектарів.

Але 2 жовтня 2019 року Милованов видає наказ № 269-п, яким призначає Заставного Юрія Богдановича виконуючим обов’язки генерального директора підприємства, звільняючи від виконання обов’язків чинного заступника генерального директора Калінчука Ю.В.

Заставний Ю.Б. в недалекому минулому, був заступником глави Держгеокадстра. Керівництво якого прем'єр Гончарук обіцяв звільнити і не брати на держслужбу як носіїв інституційної корупції в земельних стосунках. Колишній заступник Держгеокадастра розуміє що зробити з неоформленими ділянками землі і це точно не на користь підприємства, так само зрозуміло навіщо йому саме ця посада напередодні відкриття ринку землі.

Після того, як це призначення набуло розголосу в ЗМІ, Милованов через дев’ять днів – 11 жовтня 2019 року скасував цей наказ. Показово, що міністр при цьому не визначив особу, на яку покладено обов’язки з керівництва, тому підприємство залишалось некерованим аж до 07.11.2019 року, коли Милованов підписав новий наказ № 66-п, яким призначив виконуючим обов’язки генерального директора підприємства чергову "людину з вулиці" Сахненка Василя Олександровича.

Це все на фоні того, що впродовж двох місяців фінансовий стан підприємства, просто за відсутності одіозного керівництва, почав стабілізуватись, кредиторська заборгованість зменшилась на 3 млн. 200 тис.грн., до бюджету сплачено 2 млн. 173 тис. грн.

Але це тільки на перший погляд, Сахненко людина з вулиці. Він з 2015 року обіймав посаду заступника голови Державної продовольчо-зернової корпорації України – ДПЗКУ. Це підприємство входило до трійки найбільших підприємств, які підпорядковувались аграрному міністерству та лідер по кількості кримінальних справ щодо виведення коштів.

Тимофій Мілованов

Так, Національне антикорупційного бюро в рамках розслідування справи про розтрату в 2016 роцы 50 млн гривень коштів Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) повернуло на рахунки підприємства 34 млн гривень. В свою чергу ЗМІ публікували документи які підтверджували існування в компанії планів "тіньових" доходів. Основними каналами виведення коштів в ці роки були міжнародні контракти, закупка зерна в країни і фрахт.

Сахненко до призначення в ДПЗКУ трудився у компанії "Київська інвестиційна компанія "Вдала". Одним із засновників компанії "Вдала" раніше була дружина іншого заступника голови ДПЗКУ - Олександра Сеня, наближеного до аграрного міністра часів Януковича Миколи Присяжнюка. А інші засновники, мають відношення до "смотрящего" в ті часи за спиртовою галуззю Олексія Чеботарьова.

Як бачимо, з репутацією та командністю у нового керіника все дуже "добре".

"Державний Центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції"

За такої же вищеописаної схеми, 2.10.2019 року Миловановим була спроба призначити в.о. дирекора ГП "Державний Центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" - Капустінський Олександр Миколайович, призначення якого довелось скасувати після реакції спільноти та ЗМІ.

Нагадаємо, що Капустінський О.М. раніше вже керував цим підприємством з 6.03.2017 по 23.08.2018, фінансовий стан якого та його прибутковість сягала аж 1,4 %, а рентабельність складала 2,9%.

У 2018 останній ну дуже сильно захопився схемами виводу послуг та коштів з підприємства так, що план по доходах був виконаний лише на 36%. Після його звільнення залишок коштів складав 600 тис.грн. Також, за дивним збігом Капустінський О.М. був підлеглим Заставного Ю.Б., коли вони керували Державною інспекцією сільського господарства України.

На даний час,рентабельність діяльності підприємства склала 19,5%, а валова рентабельність за 9 місяців 2019 року 39,1%. що майже у 4 рази стала вищою ніж за аналогічний період керівництва Капустінського О.М. У 3 рази більше, ніж при попередньому керівництві підприємство сплатило чистого прибутку до держбюджету. Якщо, у 2018 році було сплачено державі частину чистого прибутку у розмірі: 1 902 000 грн.то тільки за 9 міс. 2019 року даний показник становить 6 039 524 грн.

Можна дійти до висновку, що жоден з критеріїв заявлених Миловановим при прийняті рішень не є правдою. Переконує на це той факт, що Милованов звільняє успішного менеджера який досяг таких фінансових результатів та призначає керівником підприємства колишнього підлеглого Капустінського -заступника керівника Київської філії, Ігнатенко Є.М. За час керування якого надавалися суттєві та не виправдані знижки, виписувалися рахунки та специфікації по заниженій вартості послуг державного підприємства.

Було проведено службове розслідування за час його роботи, за результатами якого було виявлено недоотримання підприємством доходу у розмірі 350 тис грн. Під час його проведення Ігнатенко Є.М. звільнився з посади за власним бажанням. Інформація про зловживання була передана у правоохоронні органи та у Міністерство. На даний час,Ігнатенко Є.М. заводить на підприємство тих самих працівників, які працювали з Капустінським з 2017 року, та яких Капустінський призначав на посади в жовтні 2019 до відміни наказу на його призначення.

Державне підприємство "Конярство України"

Тут вже коментар на сторінці Міністра каже сам все за себе.

Дійсно, Зінченко Костянтин Миколайович в минулому начальник районного управління Держгеокадастру в Чернігівській області та головний спеціаліст відділу перевірок обласного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

Постає питання в які ігри грає Тимофій Милованов та його команда?

Адже, ні заступник міністра Тарас Висоцький, ні міністр Тимофій Милованов насправді не виконали своїх обіцянок, та не звільнили одіозних авторів схем у міністерстві, а просто змінили декорації…

Попри заявлений курс на "перезавантаження" та обіцянки звільнити Баграта Ахіджанова з посади директора господарсько-фінансового департаменту в МінАПК, одіозний можновладець залишається сидіти в нагрітому кріслі.

З урахуванням таких результатів перших призначень, будемо далі ретельно вивчати кадрові ігри Тимофія Милованова на підконтрольних підприємствах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!