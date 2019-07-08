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Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATELВсі статті автора

Тука: телеміст NewsOne із Росією — тільки початок

13.3тЧитати матеріал російською

Найближчої п'ятниці, 12 липня, відбудеться телеміст між українським телеканалом NewsOne і кремлівським пропагандистським телеканалом "Россия 1".

"Це діалог між народами України і Росії заради миру", — запевняють у NewsOne. "Це загроза національній безпеці України", — попереджає у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

Чи вважаєте ви, що цей захід становить небезпеку для національної безпеки України?

— Так, я так вважаю. І взагалі я вважаю, що діяльність цілої інформаційної мережі Медведчука становить загрозу для національної безпеки нашої держави.

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Що б ви зробили на місці президента України, на місці міністра інформполітики?

— З моєї точки зору, тут рішення має ухвалювати Рада національної безпеки та оборони України, а не Міністерство інформаційній політики.

Ефір телеканалу "Россия 1", ілюстрація

Ефір телеканалу "Россия 1", ілюстрація

Правда ПФО

Тобто ви вважаєте, що непогано було б скликати засідання РНБО?

— Так, причому це треба було робити давно. На жаль, пасивна імпотентна позиція і попередньої влади, і нині чинної становить загрозу саме для національної безпеки країни, що воює.

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Чи могла б РНБОзаборонити цей захід, цей телеміст?

— Не тільки цей захід. Я вважаю, треба забороняти діяльність цілої мережі інформаційних ресурсів Віктора Медведчука. Це стосується діяльності низки телеканалів, інтернет-ресурсів, друкованих видань.

Георгій Тука

Георгій Тука

Канал 24

Як ви вважаєте, що ми будемо мати в сухому залишку після цього телемосту?

— Я не сумніваюся в тому, що це тільки перший крок у використанні одного з ресурсів так званої м'якої сили. За ним підуть інші кроки в тому ж напрямку, які фактично агітуватимуть населення України повернутися в лоно "великого братнього народу".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивТелеміст із Росією
Особи
Георгій ТукаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А вот и статью подходящую нашли - "измена родине". Эдак, скоро за переход дороги напротив российского посольства ее шить будут. Демократия, ё-тать...
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Та залейте уши громодянам воском топлёным бо услышат что хунте не угодно, а самым сасым залить сразу свинцом плавленым. Фашики долбаные.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ловкая подстава мертветчука вувазЭлы не прошла благодаря патриотам и гражданам Украины. Контроль за зЭ-торчком должен быть тотальным, чтобы он окончательно не превратился в "юховосточного" януковоща.
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