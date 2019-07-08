Тука: телеміст NewsOne із Росією — тільки початок

Найближчої п'ятниці, 12 липня, відбудеться телеміст між українським телеканалом NewsOne і кремлівським пропагандистським телеканалом "Россия 1".
"Це діалог між народами України і Росії заради миру", — запевняють у NewsOne. "Це загроза національній безпеці України", — попереджає у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.
— Чи вважаєте ви, що цей захід становить небезпеку для національної безпеки України?
— Так, я так вважаю. І взагалі я вважаю, що діяльність цілої інформаційної мережі Медведчука становить загрозу для національної безпеки нашої держави.
— Що б ви зробили на місці президента України, на місці міністра інформполітики?
— З моєї точки зору, тут рішення має ухвалювати Рада національної безпеки та оборони України, а не Міністерство інформаційній політики.
Ефір телеканалу "Россия 1", ілюстрація
Правда ПФО
— Тобто ви вважаєте, що непогано було б скликати засідання РНБО?
— Так, причому це треба було робити давно. На жаль, пасивна імпотентна позиція і попередньої влади, і нині чинної становить загрозу саме для національної безпеки країни, що воює.
— Чи могла б РНБОзаборонити цей захід, цей телеміст?
— Не тільки цей захід. Я вважаю, треба забороняти діяльність цілої мережі інформаційних ресурсів Віктора Медведчука. Це стосується діяльності низки телеканалів, інтернет-ресурсів, друкованих видань.
Георгій Тука
Канал 24
— Як ви вважаєте, що ми будемо мати в сухому залишку після цього телемосту?
— Я не сумніваюся в тому, що це тільки перший крок у використанні одного з ресурсів так званої м'якої сили. За ним підуть інші кроки в тому ж напрямку, які фактично агітуватимуть населення України повернутися в лоно "великого братнього народу".
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