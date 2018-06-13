Театр військових дій: названо роль України в протистоянні НАТО-Росія

Україна є ймовірним театром бойових дій між Росією та НАТО.

За словами військового експерта Олега Жданова, Північноатлантичний альянс підсилює своє угрупування, в свою чергу, як РФ веде відповідні дії. Про це йдеться в його блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Кордон НАТО та Росії перемістився на кордон Росії та України. Не зовсім, звичайно. Ми зараз - буферна зона, ймовірний театр військових дій. У випадку зіткнення бойові дії будуть йти на нашій території", - зазначив Жданов.

За його словами, з одного боку НАТО посилює свою угруповання в країнах Балтії, в Польщі, Румунії та Угорщини. Туди приходять танкові дивізії, перекидається багатоцільова авіація, розгортається система протиракетної оборони.

"Відповідні дії проводить Російська Федерація. Вона підсилює своє угрупування військ на кордоні з вірогідним супротивником. Оскільки вони не контролюють нашу територію, то вони це роблять на своїй території уздовж нашого кордону", - пояснив він.

Жданов зазначив, що зараз відбувається те ж саме, що і на території Німеччини в минулому столітті.

"Холодну війну в її кращому вираженні ми зараз спостерігаємо у версії 2.0. Те, що було в 70-х роках, але насправді це було на території Німеччини та інших європейських країн. Тепер відбувається те ж саме - нарощування сил з обох, але тільки на нашому кордоні", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших числах червня на українському кордоні помітили колону військової техніки з боку Ростовської області. Пізніше, Об'єднані сили розповіли, де концентруються окупанти.