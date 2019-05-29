Тато викинув останки в річку: з'явилися моторошні подробиці вбивства 5-річної дівчинки на Житомирщині

Після того, як батько вбив і спалив свою п'ятирічну дочку на Житомирщині, він виніс попіл і останки дитини з дому і викинув їх у річку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області. Як стало відомо, дівчинка загинула в результаті удару кулаком, який завдав їй батько.

"Тільки наступного дня, виявивши, що дитина померла, батько розпалив в будинку вогонь в печі, спалив тіло дочки, а попіл і залишки виніс і викинув в річку. Так неймовірно жорстоко розправилися з малолітньою дочкою, яка прожила будинку п'ять місяців з тих пір, як після тривалих судів з прийомною сім'єю, біологічні батьки все ж повернули її", - повідомили в прокуратурі

27 травня було відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини рідними батьками.

"Зараз 41-річна жінка, мати 5-ти дітей (щодо двох старших вона позбавлена батьківських прав) і чоловік 50 років, який ніде не працює, затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщені в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.

Батькам дівчинки загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

На Житомирщині батьки спалили дитину Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, до того, як вбити і спалити п'ятирічну Дашу на Житомирщині, рідні батьки сильно били її. Дівчинку прийомні батьки забрали з лікарні, куди вона потрапила з серйозними травмами.

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