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Тато викинув останки в річку: з'явилися моторошні подробиці вбивства 5-річної дівчинки на Житомирщині

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Після того, як батько вбив і спалив свою п'ятирічну дочку на Житомирщині, він виніс попіл і останки дитини з дому і викинув їх у річку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області. Як стало відомо, дівчинка загинула в результаті удару кулаком, який завдав їй батько.

"Тільки наступного дня, виявивши, що дитина померла, батько розпалив в будинку вогонь в печі, спалив тіло дочки, а попіл і залишки виніс і викинув в річку. Так неймовірно жорстоко розправилися з малолітньою дочкою, яка прожила будинку п'ять місяців з тих пір, як після тривалих судів з прийомною сім'єю, біологічні батьки все ж повернули її", - повідомили в прокуратурі

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27 травня було відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини рідними батьками.

"Зараз 41-річна жінка, мати 5-ти дітей (щодо двох старших вона позбавлена батьківських прав) і чоловік 50 років, який ніде не працює, затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщені в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.

Батькам дівчинки загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

На Житомирщині батьки спалили дитину

На Житомирщині батьки спалили дитину

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, до того, як вбити і спалити п'ятирічну Дашу на Житомирщині, рідні батьки сильно били її. Дівчинку прийомні батьки забрали з лікарні, куди вона потрапила з серйозними травмами.

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Місце
УкраїнаЖитомир
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