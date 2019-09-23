"Талановитий хлопець так любив життя!" Подробиці ДТП із маршруткою під Одесою

Масштабна ДТП з маршруткою в Одеській області забрала життя дев'яти осіб. Серед загиблих був 17-річний барабанщик і гітарист із багатодітної сім'ї Марк Редькін, який того дня їхав на репетицію в Одесу.

Про нові подробиці страшної аварії – у нашій публікації.

У ДТП загинув 17-річний Марк Редькін

За словами адміністратора благодійного фонду "Добрий Самаритянин" Романа Медяника, Марк був талановитим молодиком і обожнював музику.

"Він був лідером підліткового гурту при церкві, грав на гітарі, барабанах, керував звукорежисерським пультом. Важко повірити, що його більше немає з нами", – розповів він журналістам OBOZREVATEL.

Також у ДТП загинула 18-річна Христина Саустян. Дівчина займалася музикою і мріяла стати дизайнерокою. Ще один загиблий, 42-річний Андрій Щербицький, за даними ЗМІ, готувався стати батьком: у нього має народитися довгоочікуваний первісток.

18-річна Христина Саустян Соцмережі

Продовжують боротися за життя

У жахливій аварії вдалося вижити декільком пасажирам, серед них – 30-річній Ользі Терешенок. З переломами рук, ніг, травмами голови і грудної клітки постраждала була доправлена в реанімацію.

Ольга Терешенок перебуває у лікарні Соцмережі

За словами лікарів, стан Ольги залишається важким, при цьому вона перебуває при тямі. Як сказав журналістам головний лікар із хірургічної допомоги Вадим Стоєв, дівчині потрібна кров для подальших операцій, яких буде ще мінімум дві.

ДТП із маршруткою під Одесою ДСНС в Одеській області

Цістерновіз зіткнувся з маршруткою Національна поліція України

Поліція вже розпочала розслідування і після першочергових слідчих дій затримала водія бензовоза. За даними автолюбителів, у тягача під час руху нібито лопнуло колесо, в результаті чого він виїхав на смугу зустрічного руху.

Відповідно до ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі.

Хвиля ДТП із маршрутками

Зазначимо, що останнім часом в Україні почастішали аварії за участю пасажирського транспорту. Тільки 18 – 19 вересня в країні трапилося 10 таких аварій, у яких постраждали десятки людей. Черговим підтвердженням моторошної тенденції є кривава аварія у Житомирській області 22 вересня, де у зіткненні автобуса і фури загинули дев'ятеро осіб.

Розслідуючи трагедію з маршруткою під Одесою, поліцейські мають також встановити, чи відповідав маршрутний транспорт всім необхідним вимогам. Нерідко буває, що на момент зіткнення крісла у салоні маршруток вириваються "з коренем", що веде до збільшення кількості жертв і постраждалих серед пасажирів. Особливо цією проблемою "грішать" вантажні мікроавтобуси, перероблені під пасажирські.

Як домогтися компенсації

У разі ДТП для пасажирів завжди виникає гостре питання з матеріальною та моральною компенсацією. Щоб домогтися справедливості, фахівці із захисту прав споживачів радять перед поїздкою вимагати у водія маршрутки талончик.

"Квиток – це фактично договір про надання послуг, за яким ви маєте право на компенсацію та медичне страхування в разі, якщо маршрутка потрапила у ДТП. Ці ризики окремо страхує страхова компанія, це не функція перевізника", – розповів OBOZREVATEL виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов.

Якщо проїзного документа немає, потерпілому складно довести, що він був у маршрутці на момент аварії. Втім, є інші способи, вважає експерт. Наприклад, необхідно, щоб отримані в ДТП травми зафіксували лікарі швидкої.

"Далі треба зв'язатися зі страховою, яка проводить виплати і пояснити ситуацію, додавши, що будете виводити проблему у публічну площину, в разі, якщо страхова компанія ухиляється від виплат", – резюмував Несміянов.

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