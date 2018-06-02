"Мавпа з гранатою": Росія придумала новий спосіб шантажу України

Росія придумала новий важіль тиску на Україну і Захід, створивши загрозу екологічної катастрофи на окупованих територіях Донбасу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Тишкевич прокоментував затоплення шахти "Юнком" біля підконтрольного "ДНР" Єнакієвого, де за Радянського Союзу був проведений ядерний вибух.

"Це тактика підвищення ставок. Мавпа схопила гранату. Перед цим вона просила у вас банан, але ви банан не давали. А коли вона з гранатою, будете пропонувати їй банан, і не один. Це така сама тактика. Вони починають затоплювати шахту і говорити - "а що нам буде за те, що ми почнемо відкачувати воду". Таким чином вони вимагають поступок від України", - пояснив він.

За словами аналітика, це нормальна тактика для РФ: "Був Крим - пішли переговори, Росія підвищила ставки на Донбасі. Донбас зайшов у глухий кут - Росія підвищила ставки в Сирії".

Він зазначив, що населення окупованих районів Донбасу фактично стало заручниками ситуації, але РФ не дуже турбує доля людей.

"Згадайте історію Другої світової війни і відому фразу "баби ще народять", - підкреслив експерт.

"Це земля українська, і ми будемо думати, як не допустити катастрофи. Захід теж буде думати, як не допустити екологічної катастрофи, для них це страшно", - додав Тишкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" відключили насоси, за допомогою яких відкачувалася вода з шахти "Юнком" поблизу Єнакієвого, де за часів СРСР проводилися ядерні випробування.