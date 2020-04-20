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20 квітня • оновлено в 08:57
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Такого не було 24 роки: з'явилися подробиці про наймасштабніші пожежі на Житомирщині

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Станом на понеділок, 20 квітня, в Житомирській області нових загорянь в лісових масивах не зафіксовано.

Про це в Facebook повідомив глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький.

"Злагоджені дії лісників і пожежних ДСГС дали свій результат. На сьогодні (19 квітня) залишилося дві пожежі, які зараз ліквідуються, там працює авіація. Великого задимлення вже немає", – йдеться в повідомленні.

Нарада

Нарада

Facebook Андрій Заблоцький

Заблоцький зазначив, що останній раз такі масштабні пожежі були 24 роки тому.

"На цей раз Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер досягав 35 метрів в секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню", – додав чиновник.

Також Заблоцький повідомив, що він разом з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, міністром МВС України Арсеном Аваковим і секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим здійснили обліт лісів Житомирщини.

Пожежі на Житомирщині

Пожежі на Житомирщині

Facebook Андрій Заблоцький

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня і тривають досі, знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків в селах.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Житомир
Теги
пожежа ГосЧС
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