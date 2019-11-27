Таємно стягують техніку: ЗСУ попередили про нову підлость терористів на Донбасі

Російські окупаційні війська провели перекидання військової техніки на непідконтрольні Україні частини Донбасу.

Про це у Facebook повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"Через Комунарівку й Стилу фіксується перекидання способом "перекату" (по 2-3 одиниці) бронетехніки в район Докучаєвська упродовж вечірнього часу. Окремі одиниці фіксувалися в районі Кар'єра і Старої Колонії, переважно БМП-1 і МТ-ЛБ", – йдеться в дописі.

Машовець зазначив, що в районі селища Спартак виявлена мобільна вогнева група (до 2-3 одиниць 82-мм мінометів), яка за допомогою транспорту періодично змінює вогневі позиції, обстрілюючи українські підрозділи.

Також у районі Олександрівського фіксувалося переміщення причепом двох одиниць 122-мм гармат-гаубиць типу Д-30\30А.

Машовець додав, що поблизу Калинового терористи продовжують обладнувати й маскувати позиції для мінометів для обстрілу в сторону Троїцького, Новоолександрівки та Новозванівки.

Крім того, по Луганській об'їзній дорозі проїхала автоколона з 11-12 одиниць автотранспорту армійського типу (Урал, Камаз).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український "Штірліц" Едуард Матюха розкрив план вторгнення Росії на Донбас.

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