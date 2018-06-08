Таємниця перевалу Дятлова: судмедексперт зробив сенсаційну заяву

Причиною смерті дев'яти туристів на знаменитому перевалі Дятлова на Уралі не могла бути сніжна лавина або звір.

Швидше за все трьох з них убили, а решта шестеро померли від переохолодження. Про це OBOZREVATEL розповів російський судмедексперт Едуард Туманов, який останні роки досліджує останки загиблих в 1959 році туристів.

Нещодавно Туманов досліджував останки Семена Золотарьова. На ексгумації він не був, але дивився фото і відео останків.

"Найприкріше, що первинне дослідження тіл загиблих ще тоді в 1959 році було зроблено поверхово. Це і ускладнює роботу. Ось, наприклад, Семен Золотарьов. В описі його розтину немає ні слова про те, що у нього зламана лопатка. Експерт не зробив розтину м'яких тканин. І у нас немає повної інформації про травми. Це я побачив вже зараз", - говорить Туманов.

Сам Туманов каже, що може тільки робити припущення, як загинули люди. "Але це лише припущення. Я експерт, який вивчає останки. А версії залишимо для уфологів. Можу сказати одне, люди загинули не від снігової лавини, і на них не нападав звір. Трьох там явно вбили, а решта померли від переохолодження", - сказав нам Туманов.

Що стосується версії, що Золотарьова міг переїхати автомобіль, то експерт Туманов каже, такого не може бути. "Я жартома це припустив, а журналісти так подали. Ну який автомобіль на перевалі, тим більше в той час", - говорить Туманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , пошкодження тіла одного з учасників трагічної експедиції на перевалі Дятлова в 1959 році Семена Золотарьова показали, ніби його переїхав автомобіль .

Також нагадаємо, взимку 1959 року в горах Північного Уралу пропали дев'ять туристів під керівництвом Ігоря Дятлова. Через місяць рятувальники виявили їх розрізану намет. А в радіусі півтора кілометра від неї - п'ять замерзлих тел. Трупи інших знайшли тільки в травні. Майже всі туристи були роззуті і напівроздягнені. У деяких - смертельні травми.