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Тортури в таємній в'язниці у Маріуполі: в СБУ відповіли на гучне звинувачення

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Російські пропагандисти оприлюднили "докази" наявності в аеропорту Маріуполя таємної в'язниці для терористів і тих, хто симпатизує донбаським "республікам".

"Свідки" нібито з'явилися після скандальної пресконференції зрадника, колишнього підполковника Служби безпеки України Василя Прозорова, яку він дав у березні цього року, пишуть "РИА Новости".

Видання знайшло "потерпілих", які впізнали Прозорова і поділилися детальними описами тортур, яким вони нібито піддавалися. Так, деяка Тетяна Ганжа заявила, що провела в так званій бібліотеці – таємній в'язниці – 10 днів. За її словами, її били і погрожували "ямою або ровом".

Таємна в'язниця, ілюстрація

Таємна в'язниця, ілюстрація

Телеканал 24

Ще один "свідок" "РИА Новости" – Ольга Селецька, нібито затримана "Азовом" у серпні 2014 року, стверджує, що провела в "бібліотеці" добу. Вона також заявила про те, що в таємній в'язниці практикували "витончені тортури".

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Російські пропагандисти оприлюднили "свідчення" журналістки Олени Блохи. Та заявила про те, що була захоплена із сином бійцями "Азова" дорогою в анексований Крим у серпні 2014 року, оскільки була в "чорних списках" за "неупереджене висвітлення подій у Донецьку".

У коментарі OBOZREVATEL спікер СБУ Олена Гітлянська заявила:

"Це фейк російської пропаганди, який не має нічого спільного з дійсністю. Це робиться і розганяється не вперше".

"Ми діємо виключно в рамках законодавства, Конституції, і в жодній мірі не порушуємо її", – підкреслила вона.

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Як писав OBOZREVATEL, у березні цього року в Росію втік колишній співробітник СБУ Василь Прозоров. Він зізнався, що після Майдану працював на країну-агресора. Колабораціоніст працював у центральному апараті СБУ і з 2014 року постачав Росію секретними даними про хід АТО. Під час пресконференції, організованої кремлівськими пропагандистами, він озвучив низку цинічних фейків про захисників України. Зокрема заявив, що на Донбасі нібито є українські таємні в'язниці, одна з яких розташована на маріупольському аеродромі.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Маріуполь
Тег
Новини Донбасу
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А то как против вас - у вас тут все якобы.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Следствие разберется: якобы или неякобы
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Махно Володимир
Махно Володимир
такие тюрьмы должны быть! где гниют русские, сепары, террористы и просто мусор поддерживающий россию, оккупацию и войну!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Махношка,всё кукарекаешь? на фронт иди.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Махно Володимир, вот тебя в такую и посадят, по доносу, какой нибудь свидомой бабки, вставят тебе паяльник в жопу и ты сразу признаешься что ты сепар
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