"Сюрприз для бойового": стало відомо, кого викреслив Порошенко

В Указі президента про присвоєння військових звань 17 офіцерам і генералам ЗСУ, не виявилося імені вже екс-командувача ООС Сергія Наєва.
За твердженням джерела OBOZREVATEL, це був єдиний "зниклий" зі списку військовий.
"Порошенко в останній момент викреслив Наєва зі списку, хоча його ім'я там було. Командувачу ООС повинні були присвоїти звання генерал-полковника. У нього посада генерал-полковницька, вислуга, час підійшов... Та він реально заслужив, що тут говорити?", — розповіло джерело.
У той же час стало відомо про нагородження Наєва орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
За словами джерела, представлення до нагороди лежало давно, це було очікувано, а ось чому бойовому генералу не присвоїли чергове військове звання — викликало питання.
Сергій Наєв
ООС
"Наєва поважають бійці, бойові комбриги. Він не ліз у політику, на першому місці — армія і відсіч агресору. Після опублікування Указу багато хто був шокований, особливо ті, хто точно знав, що ім'я Наєва було в списку. Подивіться, голові СБУ дали Героя України... Робили вони там якісь операції чи ні — не наша справа, ніхто не вимагає Наєву героя, але чергове звання командувач ООС реально заслужив. Він не кабінетний — бойовий", — зазначає джерело.
Також співрозмовник стверджує, що заміна командувача Об'єднаними силами виявилася ще одним сюрпризом. Нагадаємо: 6 травня 2019 року під час зустрічі з офіцерським складом Збройних сил України в м. Часів Яр Донецької області Петро Порошенко заявив, що ухвалив рішення про призначення нового командувача ОС. Ним став Олександр Сірський.
"Взагалі ротація була запланованою, але саме зняття Наєва — ні. Вважали, що його можуть замінити через деякий час після інавгурації новообраного президента. І що під час цього перехідного періоду саме Наєв буде командувати Об'єднаними силами і контролювати ситуацію", — додало джерело.
Також співрозмовник OBOZREVATEL розповів про можливі причини такого рішення тоді ще президента.
"Наєву могли "помститися" через результати голосування військовослужбовців у районі проведення ООС. До цього взаємини Наєва і Порошенка були абсолютно нормальними", — стверджує джерело.
Петро Порошенко
Адміністрація президента України
В останній місяць своєї каденції Петро Порошенко присвоїв понад 20-ть генеральських звань у ЗСУ, ДПСУ та СБУ. Головi Служби безпеки Василю Грицаку дали Героя України і нагородили орденом "Золота зірка". Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал отримав військове звання генерала армії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться рішення РНБО про скасування формату Антитерористичної операції (АТО). З того моменту на Донбасі почалася Операція Об'єднаних сил (ООС).
Згідно закону про реінтеграцію (№ 2268-VIII), стратегічне керівництво силами і засобами, які залучаються до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, здійснює Генеральний штаб ЗСУ, а керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях — командувач Об'єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.
16 березня 2018 року командувачем Об'єднаних сил призначили генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
7 березня 2019 року командувач ООС заявив, що Україна готова до активної фази війни на окупованому Донбасі. "Це український народ, українські землі. Тому треба воювати, треба перемогти", — сказав Наєв.
2 травня 2019 року в зверненні з нагоди першої річниці Операції генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про найважливіші перемоги за цей час.
6 травня 2019 року на зустрічі з офіцерським складом Збройних сил України в м. Часів Яр Донецької області Петро Порошенко несподівано повідомив, що ухвалив рішення про призначення нового командувача Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Ним став Олександр Сірський.
Радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки й оборони Іван Апаршин висловив здивування, чому зміна командувача ООС була проведена після завершення виборів і поразки Порошенка. Але зазначив, що Сірський є гідною людиною і професійним військовим.
20 травня Володимир Зеленський пройшов інавгурацію і прийняв присягу на вірність Україні.
Того ж дня голова СБУ Василь Грицак заявив про відставку. Аналогічні рапорти склали всі заступники та члени його команди. Також подав у відставку міністр оборони Степан Полторак. Пізніше стало відомо, що Полторак пішов на компроміс після зустрічі із Зеленським.
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