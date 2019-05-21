"Сюрприз для бойового": стало відомо, кого викреслив Порошенко

В Указі президента про присвоєння військових звань 17 офіцерам і генералам ЗСУ, не виявилося імені вже екс-командувача ООС Сергія Наєва.

За твердженням джерела OBOZREVATEL, це був єдиний "зниклий" зі списку військовий.

"Порошенко в останній момент викреслив Наєва зі списку, хоча його ім'я там було. Командувачу ООС повинні були присвоїти звання генерал-полковника. У нього посада генерал-полковницька, вислуга, час підійшов... Та він реально заслужив, що тут говорити?", — розповіло джерело.

У той же час стало відомо про нагородження Наєва орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

За словами джерела, представлення до нагороди лежало давно, це було очікувано, а ось чому бойовому генералу не присвоїли чергове військове звання — викликало питання.

Сергій Наєв ООС

"Наєва поважають бійці, бойові комбриги. Він не ліз у політику, на першому місці — армія і відсіч агресору. Після опублікування Указу багато хто був шокований, особливо ті, хто точно знав, що ім'я Наєва було в списку. Подивіться, голові СБУ дали Героя України... Робили вони там якісь операції чи ні — не наша справа, ніхто не вимагає Наєву героя, але чергове звання командувач ООС реально заслужив. Він не кабінетний — бойовий", — зазначає джерело.

Також співрозмовник стверджує, що заміна командувача Об'єднаними силами виявилася ще одним сюрпризом. Нагадаємо: 6 травня 2019 року під час зустрічі з офіцерським складом Збройних сил України в м. Часів Яр Донецької області Петро Порошенко заявив, що ухвалив рішення про призначення нового командувача ОС. Ним став Олександр Сірський.

"Взагалі ротація була запланованою, але саме зняття Наєва — ні. Вважали, що його можуть замінити через деякий час після інавгурації новообраного президента. І що під час цього перехідного періоду саме Наєв буде командувати Об'єднаними силами і контролювати ситуацію", — додало джерело.

Також співрозмовник OBOZREVATEL розповів про можливі причини такого рішення тоді ще президента.

"Наєву могли "помститися" через результати голосування військовослужбовців у районі проведення ООС. До цього взаємини Наєва і Порошенка були абсолютно нормальними", — стверджує джерело.

Петро Порошенко Адміністрація президента України

В останній місяць своєї каденції Петро Порошенко присвоїв понад 20-ть генеральських звань у ЗСУ, ДПСУ та СБУ. Головi Служби безпеки Василю Грицаку дали Героя України і нагородили орденом "Золота зірка". Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал отримав військове звання генерала армії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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