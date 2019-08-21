"Своїх не кидаємо?" Пропагандисти запанікували через організатора заворушень в Одесі

Консули РФ вимагають у Євгена Мефьодова, учасника провокацій 2 травня 2014 року в Одесі, який вийшов під заставу з українського СІЗО, оплатити 80 євро за відновлення втрачених документів.

Про це повідомляє одне зі ЗМІ, що дотримується антиукраїнської позиції, посилаючись на представника російського фонду "Одиссей" Володимира Рибіна.

"Платні та якісні послуги, відповідно до прейскуранта, надає консульство РФ в Одесі своїм співгромадянам, які опинилися на чужині без документів і засобів до існування.

За недорого – всього за 80 євро – консульство РФ із доброзичливою посмішкою видасть вам папірець, за яким ви зможете влаштуватися хоча б вантажником і зняти хоча б кут після п'ятирічного сидіння в зіндані в полоні (паспорт, до речі, в зіндані і залишається)", – написав Рибін.

Відзначимо, пропагандисти назвали інцидент "кричущим ставленням співробітників МЗС Росії до співвітчизника, що потрапив у важку ситуацію". Матеріал про Мефьодова вони опублікували під назвою: "Своїх не кидаємо".

Євген Мефьодов Соцмережі

Нагадаємо, росіянин Євген Мефьодов вийшов на свободу разом з українцем Сергієм Долженковим. Потрібну суму за їх заставу перерахував нардепутат восьмого скликання Микола Скорик. Суд зажадав за кожного з підозрюваних 153 тис. гривень.

Фігуранти "справи 2 травня" Долженков і Мефьодов були взяті під варту в 2014 році, а потім у 2017 році з'явилися нові звинувачення. Їм було оголошено підозру в спробі повалення конституційного ладу, в захопленні державної влади і в посяганні на територіальну цілісність України.

16 серпня суд постановив, що Мефьодов і Долженков можуть вийти із СІЗО під заставу.

Євген Мефьодов lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-співробітника правоохоронних органів України Ігоря Паца, який був учасником антимайдану і підтримував терористів "Л/ДНР", депортували з Росії, проте він утік.

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