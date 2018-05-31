Світопорядок під загрозою: Джемілєв розповів про окупацію Криму

Народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що без повернення окупованого Росією Криму під загрозою знаходиться весь світопорядок.

Таку заяву він зробив під час лекції про півострові в Стенфордському університеті (Каліфорнія, США), зазначивши, що нинішня ситуація нагадує 30-ті роки минулого століття. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"Ще після того, як російські кораблі зі складу Чорноморського флоту взяли участь в бойових діях проти Грузії в 2008 році, тим самим побічно намагаючись втягнути Україну в свою війну, Меджліс кримськотатарського народу заявив про необхідність денонсації договору про розміщення російського флоту в Криму, проведенні необхідної ротації місцевої влади і відправки на півострів спеціального угруповання збройних сил України, яке в разі конфлікту могло б протистояти Чорноморському флоту. Однак нічого з цього не було зроблено, а при Януковичі, навпаки, все було зроблено з точністю до навпаки", - зазначив він.

За словами Джемілєва, договір був продовжений, а місцева СБУ рапортувала в Київ, що Меджліс є "головною сепаратистською організацією Криму". Народний депутат додав, що після анексії ставлення українців до кримських татар змінилося. На його думку, реакція міжнародної спільноти іноді більше залежить від економічних інтересів держав.

"Наприклад, в парламенті Італії мені заявили, що економіка країни зазнає збитків від антиросійських санкцій, на що я відповів, що за свободу треба заплатити деяку ціну. А ось позиція глави МЗС Великобританії Бориса Джонсона була набагато твердіше. Твердої позиції з питання Криму дотримуються і Сполучені Штати. Простіше кажучи, чим більше та чи інша країна залежить від російської нафти і газу, тим м'якше її реакція щодо кримського питання", - пояснив Джемілєв.

Він уточнив, що після проведення "референдуму" до Туреччини звернулися з проханням вжити жорстких заходів проти Росії. Однак, країна не змогла піти на це.

"Кожна країна реагує на дії Росії в міру своїх можливостей, але, на жаль, не всі розуміють, що іноді потрібно поступатися миттєвим економічним благополуччям. Насправді, збиток від санкцій для європейських країн вкрай незначний. Крім того, без повернення Криму до складу України і без відновлення норм міжнародного права під загрозою залишається весь світопорядок", - підкреслив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Джемілєв розповів, скільки осіб Росія таємно переселила в Крим.