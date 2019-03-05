''Ополченочку'', яка перейшла на бік України, попередили про небезпеку

Колишньому командиру танкового екіпажу "ДНР" Світлані Дрюк (позивний "Вітерець") може загрожувати небезпека від РФ. Жінку як важливого свідка військової агресії Москви потрібно захищати.

Таке переконання в ефірі ObozTV озвучив військовий експерт Ігор Козій. Він додав, що це головний момент, на якому варто сфокусувати увагу українським правоохоронцям.

"Не забувайте, що в історії у нас були випадки, коли ані СБУ, ані МВС не змогли захистити дуже впливового й необхідного свідка в деяких справах, пов’язаних із діями РФ. Тому на це треба сьогодні звертати увагу – як захистити цю людину і її родину", – сказав він.

Цінність колишньої терористки для українських служб військовий експерт відмовився коментувати. Він зазначив, що та інформація, яку озвучують про Світлану Дрюк, має право на існування.

Світлана Дрюк ("Вітерець") Скріншот відео

"Ви знайдете в ЗМІ інформацію, що це спланована операція, що були підірвані 8 танків й інше… Слава Богу, якщо відповідні структури в нас навчилися працювати і роблять потужні дії, які, на мій погляд, рано чи пізно призведуть до позитивного результату", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану називали символом "Новоросії". Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

Жінка перейшла на сторону України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила план сценарію, який Росія може застосувати в разі масштабного наступу на Україну.

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