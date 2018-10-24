Свідок "хлопчиків у трусиках": спливло скандальне відео про розстріл у Керчі

Сюжети російських ЗМІ про кримського викладача Владислава Мірошникова, який нібито героїчно рятував студентів під час теракту в коледжі в Керчі, можуть виявитися фальшивками, а їх герой - підставною особою.
Про це йдеться у відеоблозі на Youtube-каналі "Будильник. Кому не байдуже".
Автор відео провів невелике розслідування. Він зазначає, що Мірошников Владислав Вікторович, який давав інтерв'ю як викладач, фігурує в документах коледжу. І у цього "нібито прєпода є сторінка "Вконтакте" нормальна жива". Але в 2014 році розміщені фотографії його атестата з іншим прізвищем і по батькові. Там він Чаплигін Владислав Миколайович.
"Якщо пошукати інформацію в інтернеті про цю людину, можна знайти інформацію про конкурс молодого бійця. На відеозаписах він зображений. У цьому конкурсі він посів третє місце", - йдеться в сюжеті.
"Пояснення це бачу просте - при підготовці постановки потрібно було знайти людину, яка б зійшла за викладача коледжу. Знайшли Чаплигіна. Щоб не було зайвих підозр, вибрали зі списку викладачів коледжу молодого вчителя, якого мало хто знає, практиканта, бо реальний Владислав Мірошников ще вчиться в магістратурі Адигейського державного університету. Мабуть проходив практику в цьому коледжі, мало хто знає, як реально він виглядає. А Чаплигіну просто відредагували сторінку в соцмережах, ніби він Мірошников", - вважає відеоблогер.
Інтернет-користувачі обговорюють відео:
"Це саме підставний, липовий "Мірошников" організовано виводив дітей! Подивіться відео! Як юнармієць виріс до липового викладача політеху в Керчі! Свідка "хлопчиків у трусиках";
"Пів-відео про підставного викладача політеху. Дуже цікаво. Супер просто".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва оскандалилася фальшивим інтерв'ю зі студенткою керченського коледжу, яка загинула під час теракту.
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