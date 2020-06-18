Однакові номери на шоломах нацгвардійців, які 15 червня в Києві затримували прихильників активіста Сергія Стерненка, є помилкою керівництва Національної гвардії.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, сказано в повідомленні відомства в Telegram-каналі. Геращенко наголосив, що разом з номером частини на шоломах бійців повинен бути присутнім і індивідуальний номер. Він повідомив, що керівництву Нацгвардії вже зроблено зауваження.

За словами Геращенка, на наступних масових заходах нацгвардійці обов'язково будуть з індивідуальними номерами. Він зазначив, що при забезпеченні охорони громадського порядку на поліцейських також іноді нападають і зривають жетони.

"Я хотів би, щоб ви також звертали увагу на сотні кадрів побиття поліцейських, обливання їх водою, плювками в обличчя, щоб був певний баланс", – додав Геращенко.

Сутички з прихильниками Стерненка: в МВС пояснили однакові номери нацгвардійців

Як писав OBOZREVATEL, 15 червня суд відправив Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Під будівлею суду в той день сталися сутички, були затримані кілька людей, але їх потім відпустили.