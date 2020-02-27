Глава Харкова Геннадій Кернес пов'язав масові бійки біля ТЦ "Барабашово" з його власником, нардепом від ОПЗЖ Олександром Фельдманом.

Міський голова заявив, що "тітушки" на місці події найняті політиком, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці люди найняті Фельдманом ... Це люди, які тут отримують гроші", – повідомив Кернес.

Кернес і Фельдман

Чиновник зазначив, що сутички сталися, коли комунальники спробували демонтувати арку.

"Є рішення міськради про демонтаж цієї конструкції, на яку немає жодного документа. Також є рішення міськради про демонтаж іншої конструкції, рекламної, яка встановлена не за законом. Сюди сьогодні приїхали комунальники, в яких почали стріляти, кидати якісь гранати, дим пускати, лякати їх і так далі. Тому я приїхав сюди, щоб поговорити з людьми", – додав мер Харкова.

Кернес підкреслив, що через незаконний ринок пройде дорога, але підприємцям виділить інші місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові зіткнення, в яких постраждали люди. Поліція затримала 20 осіб.

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