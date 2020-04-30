Жінка, яка підозрюється у вбивстві рідної доньки в Харкові, сусідам здавалася нормальною людиною.

Про це журналістам розповіла сусідка Катерина, яка проживала близько затриманої. При цьому пенсіонерка зазначила, що трохи спілкувалася з жінкою.

"Ми нічого багато не знаємо, ми самі тільки недавно переїхали ... Але ось минулої ночі не спала і чула, як собаки гавкали", – сказала вона.

Вбивство в Харкові

Також Катерина додала, що жодного разу не бачила 11-річну дівчинку.

"Я вважаю, що це щось з психікою. Нормальна людина не може так вчинити. На вигляд вона була нормальна", – висловила свою думку сусідка.

Нагадаємо, що в Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом з відрізаною головою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розкрила страшні деталі про криваву трагедію в Харкові.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram