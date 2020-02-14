Сурков повертається: ексватажок "ДНР" заговорив про кардинальні зміни

Колишній ватажок "ДНР" Олександр Ходаковський заговорив про повернення помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова на український напрям.

Інформацію він виклав на своєму Telegram-каналі. За словами Ходаковського, у Кремлі вирішили розділити вплив на Україну.

"Козак відповідатиме за Україну, а Сурков за нас. Такий поділ свідчить про визнання нинішнього стану речей – нас із Україною не можна розглядати, як єдине ціле", – написав Ходаковський.

Він додав, що такий поділ спростить вирішення проблем "республіки".

Екс-ватажок "ДНР" заговорив про повернення Суркова ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про відставку Владислава Суркова стало відомо два тижні тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

Керівником "українського напряму" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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