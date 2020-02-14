Головна Новини
14 лютого • оновлено в 10:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Сурков повертається: ексватажок "ДНР" заговорив про кардинальні зміни

2.8т
Читати матеріал російською

Колишній ватажок "ДНР" Олександр Ходаковський заговорив про повернення помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова на український напрям.

Інформацію він виклав на своєму Telegram-каналі. За словами Ходаковського, у Кремлі вирішили розділити вплив на Україну.

Новини
Заміна Суркова на Козака: розкрито план Путіна щодо України

"Козак відповідатиме за Україну, а Сурков за нас. Такий поділ свідчить про визнання нинішнього стану речей – нас із Україною не можна розглядати, як єдине ціле", – написав Ходаковський.

Він додав, що такий поділ спростить вирішення проблем "республіки".

Сурков повертається: ексватажок "ДНР" заговорив про кардинальні зміни

Екс-ватажок "ДНР" заговорив про повернення Суркова

Екс-ватажок "ДНР" заговорив про повернення Суркова

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про відставку Владислава Суркова стало відомо два тижні тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

  • Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

  • Керівником "українського напряму" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр Ходаковський Владислав Сурков
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
30
18
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
sadyk alex
sadyk alex
с этого рая не выидет ни..я.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги