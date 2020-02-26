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26 лютого • оновлено в 13:46
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Сурков хворий на рак? У скандальному інтерв'ю знайшли натяк

3.2т
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Факт того, що колишній помічник президента Росії Владислав Сурков порівняв себе зі Стівом Джобсом, говорить про те, що "автор" війни на Донбасі швидше за все теж хворий на рак.

Про це написав на своєму Telegram-каналі "Котимося!" український журналіст Петро Шуклінов. Він зазначив, що важка хвороба, швидше за все і підштовхнула Суркова дати гучне інтерв'ю.

"Глибоко хворий Владислав Сурков дав інтерв'ю. Каже, здогадався ще тоді – п'ять років тому – що будуть жертви. "Так і сталося", – говорить. І пишається, що доклав руку до великих подій. Тисячі убитих. Тисячі людей. Але він їх особисто ніколи не бачив, адже "двадцять років життя бачив тільки з вікна персонального автомобіля", – акцентував увагу Шуклінов на найбільш цинічних моментах одкровень Суркова.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

"Комерсант"

Говорячи про характеристики, які експомічник Путіна дав сам собі, Шуклінов зазначив, що вони абсолютно не випадкові та є своєрідним натяком.

"Хворий вважає себе російським путіністом. І порівнює себе зі Стівом Джобсом, який теж помер від раку. Жалюгідне видовище. Жалюгідний колишній головний тарган – ляльковод тарганів. Ніяких почуттів, крім презирства. І нехай тепер тягнуться перед ним глухі обхідні стежки", – емоційно написав журналіст.

Підсумовуючи, він висловив упевненість в тому, що Україна вистоїть, незважаючи ні на які спроби путіністів зломити нашу державу. Разом з тим, Шуклінов визнав, що боротьба за незалежність буде довгою і важкою. "У нас прекрасне майбутнє. Але ще багато російських тарганів доведеться пережити", – написав він, натякаючи на те, що у Суркова обов'язково знайдуться послідовники-українофоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Стів Джобс Петро Шуклина Владислав Сурков
Місце
Росія
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Николаев Олег
Николаев Олег
Там такие слова, что xoxлов порвёт. Но не дают вам прочитать, болезные. «Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бaндера, бaндура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?»
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся. «У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», – сказал Сурков.
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Николаев Олег
Николаев Олег
«Хoxлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые», – добавил Сурков
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Юг Руси
Юг Руси
Вы чо, с.ки? Ещё раз гавару - Шкода!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Путина сегодня уже хоронили , может хватит. )))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Обломов Гоша, Украина всему начало - Роиссия всему конец.
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