Сурков хворий на рак? У скандальному інтерв'ю знайшли натяк

Факт того, що колишній помічник президента Росії Владислав Сурков порівняв себе зі Стівом Джобсом, говорить про те, що "автор" війни на Донбасі швидше за все теж хворий на рак.

Про це написав на своєму Telegram-каналі "Котимося!" український журналіст Петро Шуклінов. Він зазначив, що важка хвороба, швидше за все і підштовхнула Суркова дати гучне інтерв'ю.

"Глибоко хворий Владислав Сурков дав інтерв'ю. Каже, здогадався ще тоді – п'ять років тому – що будуть жертви. "Так і сталося", – говорить. І пишається, що доклав руку до великих подій. Тисячі убитих. Тисячі людей. Але він їх особисто ніколи не бачив, адже "двадцять років життя бачив тільки з вікна персонального автомобіля", – акцентував увагу Шуклінов на найбільш цинічних моментах одкровень Суркова.

Владислав Сурков "Комерсант"

Говорячи про характеристики, які експомічник Путіна дав сам собі, Шуклінов зазначив, що вони абсолютно не випадкові та є своєрідним натяком.

"Хворий вважає себе російським путіністом. І порівнює себе зі Стівом Джобсом, який теж помер від раку. Жалюгідне видовище. Жалюгідний колишній головний тарган – ляльковод тарганів. Ніяких почуттів, крім презирства. І нехай тепер тягнуться перед ним глухі обхідні стежки", – емоційно написав журналіст.

Підсумовуючи, він висловив упевненість в тому, що Україна вистоїть, незважаючи ні на які спроби путіністів зломити нашу державу. Разом з тим, Шуклінов визнав, що боротьба за незалежність буде довгою і важкою. "У нас прекрасне майбутнє. Але ще багато російських тарганів доведеться пережити", – написав він, натякаючи на те, що у Суркова обов'язково знайдуться послідовники-українофоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у грудні 2018 року Сурков з'явився на публіці виснаженим і з паличкою. Відповідне фото Суркова викликало великий резонанс, і його запідозрили у важкій хворобі.

Пізніше, у травні 2019 року, з'явилися чутки про те, що Сурков піде у відставку через проблеми зі здоров'ям на тлі важкої наркотичної залежності.

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