Супроводжував Януковича і доповідав Кремлю: ГПУ звернулася в ЦВК через Клюєва

Колишній глава АП часів Віктора Януковича Андрій Клюєв супроводжував біглого президента з Росії до Криму і свідчив у Москві у справі про події на Майдані.

Як передає "Громадське", про це йдеться в листі Генеральної прокуратури, адресованому Центральній виборчій комісії.

Повідомляється, що Клюєв, згідно з показаннями, супроводжував Януковича в період з 21 лютого по 23 лютого 2014 року за перетині останнім державного кордону України на вертольоті і літаку, який належав Росії, з території РФ до військової частини збройних сил РФ на території Криму.

Також в грудні 2016-го Клюєв свідчив в суді Москви "з метою визнання подій лютого 2014 року в Україні державним переворотом, а також в лютому 2017 року брав участь в телеефірі російського телебачення".

Водночас, у листі ідеться, що за даними Державної прикордонної служби України 1.01.2014 Клюєв А.П. вилетів з аеропорту Бориспіль рейсом Київ-Саллалах, а 11.01.2014 прибув звідти. Іншої інформації про перетинання державного кордону України Клюєвим у базах даних немає.

"Клюєв А.П. за сприяння органів влади РФ разом з Януковичем В.Ф. та самостійно мав можливість перетинати державний кордон України та Росії поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності", – зазначили в ГПУ.

Віктор Янукович та Андрій Клюєв glavred.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГПУ затримає Клюєва в разі його повернення в Україну, оскільки він знаходиться в розшуку.

Раніше йому офіційно дозволили балотуватися в народні депутати, він йде кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України".

У зв'язку з цим 2 липня в Києві на Майдані пройшли протести проти Клюєва, а також блогера Анатолія Шарія.

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