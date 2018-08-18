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Судоми і піна з рота: в санаторії в Черкасах загадково померла дівчинка

7.1тЧитати новину російською

У ніч на суботу, 18 серпня, в черкаському обласному дитячому санаторії "Сосновий бір" померла 13-річна дівчинка.

Як повідомив у своєму Facebook черкаський журналіст Вадим Комаров, дівчинку звали Віталія.

"Дівчина прийшла з дискотеки, а потім у неї почалися судоми і ротом пішла піна", - написав він.

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За словами журналіста, точна причина смерті поки невідома.

Як повідомила місцевому виданню vikka.ua головний спеціаліст Центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук, дівчинка була доставлена в лікарню машиною швидкої допомоги. Дитина померла в медустанові. В даний час проводиться експертиза для встановлення причин смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Чернігівській області після щеплення померла дитина.

Місце
УкраїнаЧеркаси
Об'єкти
дітисмерть
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
хуёв насосалась слишком много для такого возраста.диагноз-пересосала!
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Villi
Villi
Тварь ты, хейг. Мама твоя пересосала. Пшел на хуй.
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