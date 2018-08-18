Судоми і піна з рота: в санаторії в Черкасах загадково померла дівчинка

У ніч на суботу, 18 серпня, в черкаському обласному дитячому санаторії "Сосновий бір" померла 13-річна дівчинка.

Як повідомив у своєму Facebook черкаський журналіст Вадим Комаров, дівчинку звали Віталія.

"Дівчина прийшла з дискотеки, а потім у неї почалися судоми і ротом пішла піна", - написав він.

За словами журналіста, точна причина смерті поки невідома.

Як повідомила місцевому виданню vikka.ua головний спеціаліст Центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук, дівчинка була доставлена в лікарню машиною швидкої допомоги. Дитина померла в медустанові. В даний час проводиться експертиза для встановлення причин смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Чернігівській області після щеплення померла дитина.