Трагедія в Атлантиці: як українські моряки боролися за життя посеред океану

Страшна трагедія з українськими моряками з затонулого судна "Bourbon Rhode" розігралася в Атлантиці. Шістьох наших співвітчизників і одного хорвата фактично кинули в океані, не зробивши толком ніяких спроб врятувати людей.

Родичі досі сподіваються на те, що їхні рідні можуть вижити посеред безмежного океану, хоча з моменту трагедії вже минуло більше трьох тижнів. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Пошуки припинені

Минулого тижня офіційно були припинені пошуки зниклих безвісти моряків з затонулого 26 вересня в Атлантиці судна Bourbon Rhode. Судно потрапило в циклон і пішло на дно. На борту було 14 членів екіпажу, 10 з них українці. Капітаном був хорват, другий офіцер – філіппінець, боцман – громадянин ПАР.

Буксир Bourbon Rhode maritime-executive.com

Через три дні після аварії в океані було виявлено надувний пліт з трьома моряками, серед яких двоє українців, один росіянин. Також знайдено чотири тіла загиблих, з них двоє – українці. Одне тіло досі не упізнано. Також в океані знайшли перевернуту рятувальну човен з цього судна і ще один пліт, який був порожній.

В океані виявили пліт з трьома моряками voilesetvoiliers.ouest-france.fr

Доля шістьох моряків – Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця і Дмитра Козирєва до сих пір невідома. Також серед зниклих і громадянин Хорватії, капітан Діно Міскіч.

Зниклий моряк Євген Мельгунов

Зниклий моряк Андрій Ізмаїльський

Зниклий моряк Олександр Коршиков

Пошуками зниклих займався Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс. Справа в тому, що хоча судно французьке, на борту громадян Франції не було. Тому і особливого тиску з боку французів на те, щоб пошуки не припинялися, також не було.

За зниклих моряків моляться в церкві Facebook Bourbon Rhode - Спасти 7 моряков!

Facebook Bourbon Rhode - Спасти 7 моряков!

Префект Мартініки (де йдуть пошуки моряків) Франк Робін заявив, що пошуки не дали результатів. Тому їх припинили.

maritimebulletin.net

Бачили ракету, а супутник показав щось схоже на пліт

За словами Євгена Знайко, знайомого сім'ї зниклого моряка Андрія Ізмаїльського, пошуки офіційно припинили 11 жовтня.

"Вони порахували, що час, відведений на пошуки хлопців, пройшов. Більше шансів знайти їх живими немає, тому і припинили пошуки. Рідні раніше зверталися до президента Володимира Зеленського. Він дзвонив президенту Франції Макрону і попросив його продовжити пошуки людей. Також до Макрона звертався і президент Хорватіі. Макрон дійсно дав завдання продовжити пошуки. Але, чесно кажучи, всі ці пошуки швидше були імітацією, ніхто толком людей не шукав. Вони економили ", – розповідає Євген Знайко.

За його словами, в ніч з 7 на 8 жовтня два моряка судна Alp Striker помітили в дали сигнальну ракету, яка свідчить про те, що комусь потрібна допомога.

"Ракета була білою і червоною, такими ракетами оснащені рятувальні плоти. Вона зазвичай горить 30 секунд, моряки кажуть, що спостерігали її 20 секунд. У ясну погоду ракету можна побачити дуже далеко. До неї судну потрібно було йти годин 6-7. Судно вийшло в тому напрямку, але мабуть пліт уже знесло, не знайшли. Потім, 9 жовтня був знімок з супутника, на якому був помічений пліт. До нього потрібно було йти судну годин 12. Тоді треба було відправляти літак, але його ніхто так і не дав . Тільки на наступний день вилетів літак берегової охорони ВМС США, але, природно, там вже нікого не було ", – розповідає Євген Знайко.

Знімок із супутника. Маленька точка дає надію, що люди ще живі Facebook Євгена Знайко

Що розповів врятований

Одним із врятованих моряків виявився 58-річний росіянин Ігор Морозов. За даними 24sata.hr він розповів, що вони стрибнули в пліт. Але пліт не міг від'єднатися від судна, його тримав канат. Їх мало не потягло під воду, але врешті-решт їм вдалося від'єднатися. Пліт надувся і перекинувся, тому вони просто трималися за нього. Кілька днів їх кидало в холодній воді, не всі змогли витримати і потонули. Він же чіплявся за пліт руками і ногами.

Один з врятованих моряків. Їх виявили в океані три дні по тому 24sata.hr

Всього на судні було чотири рятувальні плоти. Член екіпажу корабля, який врятував трьох моряків, філіппінець говорив, що вони бачили ще один пліт, але він був порожній.

Хорватська капітан родом з України

У Фейсбуці створені дві групи порятунку зниклих моряків. Одна з них хорватська, там уже тисячі передплатників. Її організувала родина хорватського капітана 37-річного Діно Міскіча.

Що примітно, за даними 24sata.hr Діно родом з України, коли він був маленьким, його мама Наталя поїхала з ним до Хорватії, де вийшла заміж за Маріо Міскіча, корабельного кухаря.

Хорвати наполягають на пошуку свого громадянина, капітана Діно Міскіча

У Діно є дружина і 11-річний син, які разом з мамою і вітчимом Діно продовжують вірити, що французька влада зглянеться і змусять продовжити пошуки їх рідної людини. Вони не втрачають надію і вірять, що Діно живий.

По крайней мере, сім'я спілкується з журналістами, збирає гроші на організацію приватних пошуків Діно. Уже зібрано понад 90 тисяч євро. Однак їм не вдалося самим організувати пошук Діно в океані. Тому вони знову звертаються до французької влади продовжувати пошуки.

Також на буксирі був філіппінець, про нього повідомляють його друзі і просять про допомогу

Врятовані українські моряки не виходять на зв'язок

Рідні українських моряків зберігають мовчання. Наші спроби зв'язатися з ними не увінчалися успіхом, вони або не відповідають на повідомлення, або категорично відмовляються говорити з журналістами. Дочка одного зі зниклих моряків записала відеозвернення до президента Зеленського, щоб він знову допоміг продовжити пошуки.

На жаль, врятовані українські моряки не виходять на зв'язок з рідними зниклих членів екіпажу. "Нам вдалося дізнатися, що коли врятованих взяли на борт судна, то вони розповідали, що ще семеро людей сіли на інший рятувальний пліт. Це вони самі бачили. Але вже через кілька днів, коли їх пересадили на французький військовий фрегат, і вони виявилися на Мартініці, вони все "забули". Тепер кажуть, що нічого не пам'ятають. Навіть одна з родичок, яка полетіла до них туди і обіцяла розповісти все, тепер не виходить на зв'язок і не відповідає в соцмережах ", – розповідає Євген Знайко.

Буксир не можна було випускати в плавання?

У хорватській групі Bourbon Rhode Rescue Community з порятунку моряків є повідомлення про те, що судно "Bourbon Rhode" було в поганому стані перед відплиттям. У хорватській пресі також є розповідь врятованого про те, що під час шторму в судні прорвало частина люків, і вода надходила всередину. А ті люки, які не відкрились, все одно пропускали воду.

Стан буксира 24sata.hr

slobodnadalmacija.hr

slobodnadalmacija.hr

"Раніше це судно довгий час перебувало в оренді в Африці. А там головне, щоб воно пливло, технічним станом не особливо займалися. Є фото перед відплиттям Bourbon Rhode, яке зробила одна людина. Він збирався теж йти на ньому, але коли побачив це судно, відмовився ", – розповідає Євген Знайко.

Крім того видання "Морський бюлетень" повідомляє, що до відправлення в трансатлантичний похід судно довгий час перебувало в сухому доці в Лас Пльмас на ремонті. Але ремонт не був завершений і судно мало проблеми з двигунами. Тому опинившись під час шторму в Атлантиці воно було приречене.

До відплиття судно знаходилося в сухому доці slobodnadalmacija.hr

Також під час розслідування з'ясувалося, що капітан став повідомляти про лихо в компанію Bourbon відразу, проте відповідь отримав тільки через годину.

Зараз з'явилася інформація, що пошуками може зайнятися судно, яке зафрахтувала страхова компанія. Родичі моряків хочуть зв'язатися зі страховиками, щоб об'єднати зусилля з пошуку і з'ясування обставин загибелі судна. Адже якщо з'ясується, що воно було в поганому технічному стані, то власник може втратити серйозні виплати

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