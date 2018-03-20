НАБУ затримало суддю, який просив 500 доларів хабаря

20 березня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України ( "Зловживання впливом").

Як повідомляється на сайті НАБУ, слідство з'ясувало, що суддя за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США пообіцяв особі, щодо якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( "Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння ") вплинути на прийняття рішення своїм колегою.

Останній на виконання домовленостей нібито повинен був закрити справу у відношенні порушника.

За даними слідства, 15 березня 2018 суддя повідомив про необхідність передачі предмета неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

Детективами НАБУ перевіряється можлива причетність інших служителів Феміди до скоєння вказаного злочину.

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