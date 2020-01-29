Судді, який підігравав "ЛНР", дали довічну пенсію в Україні

Суддя Лисичанського районного суду Віталій Фастовець, який у своїх рішеннях називав Луганську область "поки ще підконтрольною Україні", отримає довічне забезпечення з державного бюджету.

Про це повідомляє в Facebook Prosud. Заяву Фастовця про відставку Вища рада правосуддя підтримала 28 січня.

Примітно, що влітку 2019 суддя проходив тестування у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Тоді Фастовець отримав негативний висновок від Громадської ради доброчесності, а його участь в оцінці зупинили.

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У висновку, зокрема, сказано, що в 2016 році Фастовець виправдав обвинуваченого в підтримці так званої "Луганської народної республіки" і заклику до зміни державних кордонів. Незабаром апеляційний суд скасував цей вирок, зазначивши, що "суд першої інстанції неповно привів і частково спотворив у вироку показання свідків".

Крім цього, в судовому реєстрі є, щонайменше, 32 судових рішення, в яких Фастовець називає території Луганської області "поки що підконтрольними Україні". Також суддя висміював дані про терористів і російських військових на Донбасі.

На думку ГРД, такі формулювання сприймаються як "висміювання офіційної позиції української влади щодо подій у зоні Операції Об'єднаних сил".

На сторінці Фастовця в Facebook також можна знайти багато неоднозначних публікацій. Він критикував події Революції Гідності та інформацію про присутність російських військ в окупованому Луганську.

Як пояснив "Слідству.інфо" член Громадської ради доброчесності Роман Маселко, Вища рада правосуддя могла притягенути Фастовця до дисциплінарної відповідальності або навіть звільнити. Член ВРП міг відкрити дисциплінарне провадження щодо судді на підставі інформації про нього в ЗМІ або негативного висновку громадськості. Однак рішення ухвалили на користь судді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше довічне утримання отримав суддя Олевського районного суду Житомирської області Віктор Волощук, який п'ять років тому збив на смерть молодого мотоцикліста.

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