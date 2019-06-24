Суд зняв із Насірова відповідальність за розстрочки Онищенку

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення першої інстанції про зняття відповідальності з глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова за розстрочки олігархові Олександру Онищенку.

До такої думки у понеділок, 24 червня, прийшла колегія суддів у складі Андрія Паринова (голова), Олександра Беспалова і Наталії Литвин, пишуть "Наші гроші".

Так, суд визнав, що Насіров мав повноваження ухвалювати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі і в межах одного бюджетного року.

Роман Насіров РБК-Україна

При цьому, на думку колегії суддів, він не повинен був аналізувати фінансовий стан фірм, яким надавалося розстрочення. Також було встановлено, що Насіров не міг відмовити в розстрочці при наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Рішення суду підтвердило, що відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка лежить на керівниках місцевих податкових інспекцій, які давали висновки щодо них.

Як повідомляв OBOZREVATEL 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України, визнавши його відсторонення незаконним.

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