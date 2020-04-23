Суд засекретив особистості 12 свідків у справі Boeing рейсу МН17, збитого над Донбасом

Суд у Гаазі ухвалив рішення зберегти анонімність 12 свідків у справі літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, який був збитий на Донбасі в 2014 році.

Про це стало відомо 23 квітня, повідомляє ТАСС. Раніше захист одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова, подав апеляцію на рішення суду гарантувати 13 особам статус свідків, яким загрожує небезпека, і, відповідно, зберегти їх анонімність.

Як ухвалив суд, щодо одного з них рішення про надання статусу свідка, якому загрожує небезпека, було ухвалено з порушенням існуючих процедур.

Суд засекретив особистості 12 свідків у справі боїнгу рейсу МН17, збитого над Донбасом ВВС

"Рішення судового слідчого щодо статусу 12 інших свідків було збережено в силі. Це означає, що вони залишаться засекреченими", – пояснили в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. У результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Ідеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна й Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".

Примітно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав задавати питання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

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