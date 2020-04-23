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23 квітня • оновлено в 21:11
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Суд засекретив особистості 12 свідків у справі Boeing рейсу МН17, збитого над Донбасом

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Суд у Гаазі ухвалив рішення зберегти анонімність 12 свідків у справі літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, який був збитий на Донбасі в 2014 році.

Про це стало відомо 23 квітня, повідомляє ТАСС. Раніше захист одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова, подав апеляцію на рішення суду гарантувати 13 особам статус свідків, яким загрожує небезпека, і, відповідно, зберегти їх анонімність.

Як ухвалив суд, щодо одного з них рішення про надання статусу свідка, якому загрожує небезпека, було ухвалено з порушенням існуючих процедур.

Суд засекретив особистості 12 свідків у справі боїнгу рейсу МН17, збитого над Донбасом

Суд засекретив особистості 12 свідків у справі боїнгу рейсу МН17, збитого над Донбасом

ВВС

"Рішення судового слідчого щодо статусу 12 інших свідків було збережено в силі. Це означає, що вони залишаться засекреченими", – пояснили в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
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кирик вадим
кирик вадим
, кстати, именно тогда готовилось вторжение войск РФ, именно для захвата территории с обломками, мол, все законно, в РФ бы и расследование проводили, и кто виноват было бы заранее известно
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кирик вадим
кирик вадим
кирик вадим, кстати, именно тогда готовилось вторжение войск РФ, именно для захвата территории с обломками, мол, все законно, в РФ бы и расследование проводили, и кто виноват было бы заранее известно
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
джентельменам верят на слово, тут мне карта и поперла.
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