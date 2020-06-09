Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і підготовці терактів, залишили під вартою.

Таке рішення 9 червня ухвалив Київський апеляційний суд, повідомляється на сторінці суду у Facebook.

Суд залишив під вартою генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова СБУ

Таким чином відхилена апеляція захисту, подана на рішення Шевченківського районного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 12 червня,

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року залишено без без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський районний суд Києва на півроку продовжив термін розслідування стосовно Валерія Шайтанова.

Нагадаємо, що генерал-майор СБУ був затриманий 14 квітня. Його підозрюють в зраді і підготовці терактів.

За даними слідства, теракти він готував по команді Москви. Також багато років виконував дуже своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів з "ДНР"

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