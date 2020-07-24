Суд заарештував можливого спільника луцького терориста: призначено заставу

У п'ятницю, 24 липня, в Харкові взяли під варту Дмитра Михайленка, який може бути спільником луцького терориста Максима Кривоша.

Чоловіка заарештували до 18 вересня з правом внести заставу на суму 175 760 гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна". На рішення суду може бути подано апеляцію.

Відзначається, що слідчий Дмитро Дорошенко просив суд визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчий пояснив, що Михайленко надіслав відправлення Кривошу за кілька днів до захоплення заручників у Луцьку. До того ж граната, вилучена у Кривоша, аналогічна до тих, що вилучили під час обшуку в Михайленка.

"Встановлено, що Михайленко 17.07.2020 року о 9:39 через відділення "Нової пошти" №38 в Харкові відправив посилку до Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу... Під час затримання Кривоша в нього було виявлено ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну до тих гранат, які було вилучено під час обшуку Михайленка", – повідомив Дорошенко.

Водночас адвокат підсудного стверджував, що у відправленні були старовинні монети. Сам же Михайленко заперечував, що незаконно продавав зброю й боєприпаси, але визнав себе винним у незаконному зберіганні. Ще він сказав, що не є посібником "луцького терориста".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Максим Кривош мав спільників в інших містах, зокрема Харкові.