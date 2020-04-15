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15 квітня • оновлено в 19:02
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Суд заарештував генерала СБУ, підозрюваного в роботі на ФСБ

1.8т
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Шевченківський районний суд Києва заарештував на 60 діб генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ РФ.

Відповідний запобіжний захід було обрано 15 квітня, повідомляє Служба безпеки України.

Суд заарештував генерала СБУ, підозрюваного в роботі на ФСБ

СБУ

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова – утримання під вартою строком 60 діб", – сказано в повідомленні.

У спецслужбі нагадали, що підозрюваному інкримінується ч.1 ст.111 ( "Державна зрада") і ст. 258 ( "Терористичний акт") КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Валерій Шайтанов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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