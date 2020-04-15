Суд заарештував генерала СБУ, підозрюваного в роботі на ФСБ

Шевченківський районний суд Києва заарештував на 60 діб генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ РФ.

Відповідний запобіжний захід було обрано 15 квітня, повідомляє Служба безпеки України.

СБУ

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова – утримання під вартою строком 60 діб", – сказано в повідомленні.

У спецслужбі нагадали, що підозрюваному інкримінується ч.1 ст.111 ( "Державна зрада") і ст. 258 ( "Терористичний акт") КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СБУ 14 квітня затримала генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова за підозрою держзраді і здійсненні терактів в Україні, в тому числі підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва. Відзначається, що він був завербований Росією.

Пізніше з'явилося відео затримання Валерія Шайтанова.

Офіцери розповіли, що Шайтанов по команді Москви багато років виконував дуже своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів з "ДНР".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!