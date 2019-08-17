Суд виніс рішення щодо другого фігуранта "справи Гримчака": що відомо

Помічник заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака Ігор Овдієнко узятий під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави в 4 млн гривень.
Таке рішення прийняв Деснянський районний суд Чернігова 17 серпня, повідомляє " 112 Україна ".
Відомо, що судове засідання по Овдієнко тривало близько 5 годин. На початку адвокати підозрюваного заявили про наявність у нього другий довічної групи інвалідності і привели список його хвороб. За словами одного з правозахисників, другий фігурант "справи Гримчака" в будь-якому випадку буде звільнений з місць позбавлення волі в зв'язку зі станом здоров'я.
Сам Овдієнко свою провину не визнав. В ході засідання суду він заявив, що є юристом і вилучені у нього кошти назвав "гонораром" за свою роботу.
Ігор Овдієнко на засіданні суду
Країна
Відзначимо, інформація у справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.
Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.
Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього вилучили півмільйона календариків.
Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.
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