Суд виніс рішення щодо другого фігуранта "справи Гримчака": що відомо

Помічник заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака Ігор Овдієнко узятий під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави в 4 млн гривень.

Таке рішення прийняв Деснянський районний суд Чернігова 17 серпня, повідомляє " 112 Україна ".

Відомо, що судове засідання по Овдієнко тривало близько 5 годин. На початку адвокати підозрюваного заявили про наявність у нього другий довічної групи інвалідності і привели список його хвороб. За словами одного з правозахисників, другий фігурант "справи Гримчака" в будь-якому випадку буде звільнений з місць позбавлення волі в зв'язку зі станом здоров'я.

Сам Овдієнко свою провину не визнав. В ході засідання суду він заявив, що є юристом і вилучені у нього кошти назвав "гонораром" за свою роботу.

Ігор Овдієнко на засіданні суду Країна

Відзначимо, інформація у справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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