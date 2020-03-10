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10 березня • оновлено в 16:50
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Суд у справі МН17 в Гаазі: захист росіянина заявив про "секретних" спонсорів

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Адвокати, які захищають в суді у справі МН17 підозрюваного у причетності до катастрофи росіянина Олега Пулатова, заявили, що не знають, хто фінансує їхню роботу.

Про це повідомляє "Голос Америки". Також правозахисники зазначили, що практика виділення коштів на підтримку підозрюваних у таких гучних процесах є досить поширеною.

"Для юридичної допомоги нашому клієнту створено фонд. Цей фонд знаходиться в Росії", – сказав адвокат Будевейн ван Ейк.

"Ми про це будемо чути, але це не головний наш пріоритет. Створення фонду, куди можуть вносити кошти у великих міжнародних процесах, не є чимось незвичайним", – додала його колега Сабін тен Дошхат.

Сторона захисту Пулатова наголосила, що як звичайні люди вони дуже жалкують через те, що трапилося. Однак як юристам їм часто доводиться працювати зі справами, які мають дуже серйозні наслідки.

Суд у справі МН17 в Нідерландах

Суд у справі МН17 в Нідерландах

"112 Україна"

"Наша робота полягає в тому, щоб захищати особу підозрюваного у скоєнні таких поганих вчинків", – сказали правозахисники.

Сабін тен Дошхат також наголосила, що робота адвокатів зміцнює легітимність судового процесу, і додала, що родичі жертв також дали зрозуміти, що вони оцінюють факт забезпечення захисту.

Також адвокати визнали, що іще точно не знають, на чому саме зосередяться в захисті. Однак у перший день судового процесу 9 березня вони сказали, що Пулатов повністю заперечує свою причетність до катастрофи малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

З вуст адвокатів також пролунав заклик, щоб суд знову розглянув закиди на адресу України з приводу того, що українські державні служби не закрили для цивільного авіатранспорту свій повітряний простір над зоною бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Действительно - Украина должна была закрыть воздушное пространство. Но в Украине нет управленцев с масштабом государственного мышления, дальше своего носа они ничего не видят, не видят к чему приведут те или иные их решения или непринятия решений.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Виня Ксения, Так вот государственный масштаб мышления и подразумевает, что надо уметь предусмотреть наличие таких обезьян.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Виня Ксения, Украина не подозревала, что галицийские скакуны могут поставить на уши некогда самую благополучную страну и пустить по миру ее жителей. Такого точно не было в мире. Тест на коронавирус в помощь.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Интересно, а кто финансирует работу гаагского цирка?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Стоит обратить внимание на то, что адвокаты даже не пытаются назвать "Бук" украинским. Т.е. даже вопросов нет, кто выпустил ракету и откуда взялся сам "Бук".
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Evlanov Sergey, адвокаты защищают "обвиняемых", а не изучением деталей катастрофы.
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фил филька
фил филька
Evlanov Sergey, ты где бук увидел в их словах? трудно адвокатам что либо называть украинским если об этом ничего ими не говориться в принципе)))
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