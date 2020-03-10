Адвокати, які захищають в суді у справі МН17 підозрюваного у причетності до катастрофи росіянина Олега Пулатова, заявили, що не знають, хто фінансує їхню роботу.

Про це повідомляє "Голос Америки". Також правозахисники зазначили, що практика виділення коштів на підтримку підозрюваних у таких гучних процесах є досить поширеною.

"Для юридичної допомоги нашому клієнту створено фонд. Цей фонд знаходиться в Росії", – сказав адвокат Будевейн ван Ейк.

"Ми про це будемо чути, але це не головний наш пріоритет. Створення фонду, куди можуть вносити кошти у великих міжнародних процесах, не є чимось незвичайним", – додала його колега Сабін тен Дошхат.

Сторона захисту Пулатова наголосила, що як звичайні люди вони дуже жалкують через те, що трапилося. Однак як юристам їм часто доводиться працювати зі справами, які мають дуже серйозні наслідки.

Суд у справі МН17 в Нідерландах "112 Україна"

"Наша робота полягає в тому, щоб захищати особу підозрюваного у скоєнні таких поганих вчинків", – сказали правозахисники.

Сабін тен Дошхат також наголосила, що робота адвокатів зміцнює легітимність судового процесу, і додала, що родичі жертв також дали зрозуміти, що вони оцінюють факт забезпечення захисту.

Також адвокати визнали, що іще точно не знають, на чому саме зосередяться в захисті. Однак у перший день судового процесу 9 березня вони сказали, що Пулатов повністю заперечує свою причетність до катастрофи малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

З вуст адвокатів також пролунав заклик, щоб суд знову розглянув закиди на адресу України з приводу того, що українські державні служби не закрили для цивільного авіатранспорту свій повітряний простір над зоною бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити запитання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

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