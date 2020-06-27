Суд у справі МН17: в Гаазі надали докази запуску російської ракети

У суді в Гаазі на слуханні у справі МН17 були представлені нові докази запуску ракети по малайзійському Boeing з установки "Бук".

Прокурори надали суду нові перехоплені записи переговорів терористів "Л/ДНР", передає місцеве видання NRC.

Так, фігуранти справи після катастрофи доповіли, що "Бук" збив літак. Однак спочатку вони були впевнені, що збили українське військове судно.

Терорист Леонід Харченко 17 липня 2014 року в 16:48, через кілька хвилин після катастрофи, зателефонував і поінформував одного з ватажків Сергія Дубінського: "Ми на місці. Ми вже збили Сушку [український винищувач]".

У той же вечір, о 19:52 Дубінський зателефонував Олегу Пулатову щоб уточнити, чи стріляв "Бук" в районі падіння пасажирського лайнера. Той йому заявив, що "Бук збив Сушку після того, як Сушка збила Boeing".

Ці слова Дубінський незабаром передав тодішньому так званому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гіркіну.

"Я не знаю, чесно кажучи, не вірю в це", – відреагував він.

Дубінський же відповів, що "нас все одно будуть звинувачувати в тому, що ми збили його".

Як писав OBOZREVATEL, прокуратура Нідерландів розглядає кілька сценаріїв збиття малайзійського Boeing рейсу МН17.

Також раніше в тілах екіпажу MH17 знайшли осколки російської ракети "Бук".