Суд у справі Гандзюк заарештував рахунки Киви

На рахунки народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви накладено арешт у рамках справи загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Йдеться про озвучені нардепом на адресу Гандзюк звинувачення у корупції. Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook.

Зазначається, що іще у червні 2019 року Солом'янський райсуд Києва задовольнив позов батька Катерини, Віктора Гандзюка, до Іллі Киви і ТОВ "Голдберрі", у якому йшлося про захист честі, гідності та ділової репутації, а також зобов'язав дати спростування недостовірної інформації.

Зокрема, судом було постановлено:

визнати недостовірною інформацію, поширену 2 жовтня 2018 року Кивою в ефірі каналу "Еспрессо" такого змісту: "Я знаю, що Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету";

зобов'язати Киву спростувати недостовірну інформацію шляхом повідомлення в ефірі каналу "Еспрессо";

стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

22 квітня на виконання рішення Солом'янського райсуду державний виконавець Дніпровського райвідділу ДВС Києва схвалив постанову про арешт коштів Іллі Киви для сплати судового збору.

"У разі невиконання іншої частині рішення суду до Киви будуть застосовані заходи, передбачені статтею 63 закону "Про виконавче провадження" у вигляді штрафу, а потім і відкриття кримінального провадження", – йдеться у поясненні від юридичної компанії.

Там наголосили, що коли Кива не виконає рішення суду повною мірою, про вчинення ним кримінального правопорушення повідомлять до органу досудового розслідування.

Водночас сам нардеп у коментарі "Стране" заявив, що у нього є тільки один рахунок – це зарплатна картка, на яку йому приходять гроші.

"Ніякої іншої фінансової активності я не веду. Тому подібні заяви мене не чіпляють, і я навіть не знаю, наскільки це правда. Я був в банку – поки моя картка працює, а інших рахунків у мене немає", – підкреслив Кива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року суд задовольнив позов батька загиблої української політичної та громадської діячки Катерини Гандзюк Віктора до скандального українського політика Іллі Киви й ТОВ "Голдберрі" (Еспресо.TV).

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