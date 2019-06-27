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Суд скасував розшук скандального редактора "Страни" Гужви: що відомо

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У Києві Шевченківський районний суд скасував розшук головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

Про це повідомили у Генпрокуратурі, передають "Українські Новини".

"Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 13.05.2019 скасовано розшук обвинуваченого Г. у цій справі у зв'язку із встановленням його місцеперебування і отримання ним політичного притулку у Республіці Австрія", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що справа, в якій Гужва перебуває у статусі обвинуваченого у несплаті податків, знаходиться у Шевченківському суді на стадії судових дебатів.

Суд скасував розшук скандального редактора "Страни" Гужви: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Ігор Гужва, який втік з України у січні 2018 року, отримав 1 серпня 2018 року притулок у Австрії.

Нагадаємо, що 22 червня 2017 року працівники Національної поліції України взяли штурмом редакцію видання "Страна.uа" у Києві. Пізніше стало відомо, що Гужва був затриманий за підозрою у вимаганні.

Ігор Гужва

Ігор Гужва

strana.in.ua

За словами нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька, редакція "Страни.uа" і особисто головний редактор Ігор Гужва вимагали від народних депутатів гроші за нерозміщення "компрометуючих матеріалів". Пізніше він вийшов на волю з умовою заборони залишати Київ.

31 січня 2018 року редакція "Страни" повідомила, що Гужва залишив країну і шукає політичного притулку в Австрії. Пізніше він розповів, що йому надходили погрози фізичної розправи. Гужва зазначив, що безперешкодний виліт з України в Австрію йому забезпечила "забудькуватість" прокуратури щодо подання клопотання про продовження запобіжного заходу.

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Особа
Ігор Гужва
Місце
УкраїнаКиїв
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