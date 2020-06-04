Суд продовжив розслідування підготовки терактів генерал-майором СБУ

Шевченківський районний суд Києва на півроку продовжив терміни розслідування стосовно генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого обвинувачують у державній зраді і підготовці терактів в Україні.

Рішення було ухвалено на судовому засіданні у четвер, 4 червня, повідомляє "Громадське".

Суд продовжив розслідування проти Валерія Шайтанова "Громадське"

Сторона обвинувачення клопотала про продовження розслідування на 7 місяців, мотивуючи це необхідністю провести більше десятка експертиз і розсекретити деякі матеріали слідчих дій, які необхідно долучити до справи.

Також очікуються відповіді з Німеччини, Хорватії та Франції, де, за версією слідства, Шайтанов зустрічався з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим.

У свою чергу обвинувачений своєї провини не визнає і стверджує, що його підставили.

"Коли треба було бути в строю, а мало хто хотів, я був в строю і виконував свій обов'язок. А зараз мене хочуть прибрати", – зазначив він.

Валерія Шайтанова затримали 14 квітня СБУ

На засіданні був присутній Анатолій Гарбуз, якого підозрюють в незаконному зберіганні зброї і перевіряють, чи не співпрацював він з Шайтановим.

Нагадаємо, що генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов був затриманий 14 квітня. Його підозрюють у державній зраді і підготовці терактів.

За даними слідства, теракти він готував по команді Москви. Також багато років виконував дуже своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів з "ДНР". Детальніше про те, чим відомий Шайтанов, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся