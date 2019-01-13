Суд прийняв скандальне рішення у справі проти соратника Януковича: подробиці

Єдину кримінальну справу стосовно скандального українського політика, екс-губернатора Черкас і одного з найближчих соратників президента-втікача Віктора Януковича Сергія Тулуба закрили.

Як повідомляє "Кропива", йдеться про обвинувальний акт, який передали в Сосновський суд за статтею "службова недбалість".

Справа стосувалася використання Тулубом службових автомобілів КП "АТП Черкаської обласної ради" у вихідні та святкові дні, зокрема для виїзду за межі області на відстань понад 200 кілометрів, без відповідних розпоряджень на відрядження. Збитки, завдані несанкціонованим використанням автомобілів, оцінили в 112 тис. грн. Цю суму обвинувачений відшкодував.

Сергій Тулуб

Також Тулуб уклав угоду з прокурором про визнання винуватості у цій справі. Однак Сосновський суд відмовився її затверджувати, посилаючись на порушення прав обвинуваченого.

Крім того, суд прийшов до висновку, що це кримінальне правопорушення є злочином невеликої тяжкості, тому в зв'язку із закінченням трирічного терміну давності постановив звільнити Тулуба від кримінальної відповідальності.

Прокуратура таке рішення не оскаржила.

Відзначається, що у відношенні Сергія Тулуба раніше розслідувалися такі провадження:

Присвоєння підозрюваним державних коштів під час будівництва об'єктів соціально-культурної сфери області — закрито за постановою прокурора 23 квітня 2014.

Незаконне звільнення начальника управління внутрішньої політики ОДА та зловживання владою при її звільненні — закрито за постановою прокурора 28 листопада 2016.

Зловживання владою в частині використання послуг взводу із забезпечення супроводження роти ДПС УДАІ УМВС України — закрито ухвалою прокурора 28 листопада 2016.

Сергій Тулуб

Нагадаємо, Сергій Тулуб був призначений на посаду голови Черкаської ОДА в квітні 2010 року після перемоги в президентських перегонах Віктора Януковича. Пропрацював у Черкасах до 21 лютого 2014 року, коли написав заяву про звільнення за власним бажанням. Вже 23 лютого 2014 року екс-глава перетнув державний кордон і вилетів з аеропорту Донецьк до Стамбулу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали заарештовані маєтки екс-соратників Януковича, які нібито пустують 4 роки, проте стоять доглянуті, під охороною і без комунальних боргів.

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