Стало відомо про скандальне рішення суду по Гладковському

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Про це заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук в своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 20 грудня.
Незабаром цю інформацію підтвердив адвокат Руслан Волинець. Браслет з Гладковського зняли прямо в залі суду.
"Сьогодні суд задовольнив наше прохання і скасував зобов'язання носити електронний браслет для Гладковського", – наводить його слова РБК-Україна.
При цьому заборону на виїзд за межі Київської області без дозволу слідства продовжили до 20 лютого 2020 року.
Терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року. Адвокат додав, що за весь час його допитали один раз.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави. 21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу.
Олег Гладковський
ЛБ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подавати в суд на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом установи з моменту її створення e 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, того ж дня він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
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