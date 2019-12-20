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20 грудня • оновлено в 19:34
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/ Розслідування

Стало відомо про скандальне рішення суду по Гладковському

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Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про це заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук в своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 20 грудня.

Незабаром цю інформацію підтвердив адвокат Руслан Волинець. Браслет з Гладковського зняли прямо в залі суду.

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"Сьогодні суд задовольнив наше прохання і скасував зобов'язання носити електронний браслет для Гладковського", – наводить його слова РБК-Україна.

При цьому заборону на виїзд за межі Київської області без дозволу слідства продовжили до 20 лютого 2020 року.

Терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року. Адвокат додав, що за весь час його допитали один раз.

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави. 21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

ЛБ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Чергова фейкова справа зевлади розвалилася.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот и все обещанные посадки свынарчуков и порошенков!
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кристина Стефанова, тому що всі звинувачення проти Пороха - цілковита бездоказова брехня. Тому справи і розвалюються.
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