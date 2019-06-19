Суд пішов на жорсткі заходи: нові подробиці вбивства Ноздровської

У Києві суд зобов'язав в примусовому порядку доставити на наступне засідання дружину головного підозрюваного в убивстві адвоката Ірини Ноздровської – Ольгу Росошанську.

Як повідомила OBOZREVATEL мати загиблої Катерина Дуняк, Росошанська разом із сватом Віктором Манченко (він також повинен бути на суді), проходять у справі як свідки.

У Шевченківському районному суді, засідання якого відбулося 18 червня, адвокат обвинуваченого заявив, що Ольга раніше не була присутня на засіданнях через проблеми зі здоров'ям. Катерина Дуняк заявила нашим журналістам, що жінка просто боїться.

"Я впевнена, що Росошанська разом зі своїм чоловіком та ще декількома людьми вбивали мою дочку. А чи не приїжджає вона на суд тому, що з'ясується її причетність до вбивства", – зазначила мати Ноздровської.

Катерина Дуняк (ліворуч) з дочкою Іриною Ноздровською

Катерина Дуняк також уточнила, що обвинувачений у вбивстві сьогодні заперечує свою провину.

"Росошанський каже, що за зізнання у вбивстві моєї Іринки йому пообіцяли 116-ту статтю Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене в стані сильного душевного переживання. – Ред.), А також звільнення із в'язниці його сина Дмитра", – розповіла вона.

Юрій Росошанський

Юрій Росошанський

Наступне судове засідання по справі відбудеться в Шевченківському районному суді 2 липня о 15:00.

Похорон Ірини Ноздровської

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зникнення Ноздровської стало відомо 29 грудня 2017 року. А 1 січня її тіло знайшли в річці Кізка біля с. Демидів Київської області.

Юрій Росошанський раніше не заперечував свою причетність до вбивства. У разі доведення провини чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Рідні Ірини вважають, що у вбивстві крім Росошанського-старшого брали участь кілька людей. Катерина Дуняк упевнена, що у вбивстві замішані й працівники правоохоронних органів.

Викликають питання і обставини трагедії. Так на тілі жертви нарахували 17 ножових поранень 16 синців і саден. У той час як обвинувачений у вбивстві говорив, що вдарив Ірину ножем три рази. Додамо, що ширина ран на тілі жертви різна: 3-4 см і 7-8 см. Це може говорити про те, що поранення наносилися взад-вперед, вліво-вправо, як і те, що було кілька ножів.

На слідчому експерименті Юрій Росошанський проніс статиста всього три метри (за даними слідства, вбивця ніс труп більше кілометра).

Син Юрія Росошанського Дмитро відбуває покарання за смертельне ДТП, в якому загинула сестра Ірини Ноздровької – Світлана Сапатинська. Родичі вважають, що Ірина не дала спустити загибель своєї сестри на гальмах, через це її могли вбити.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!