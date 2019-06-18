Корчився від болю і рвав кров'ю: як халатність лікарів погубила 2-річного малюка на Буковині

У Чернівецькій області почався суд над лікаркою, з вини якої помер дворічний Тимур.

Малюка доставили в Кельменецьку центральну районну лікарню 5 березня минулого року. Дільнична лікар запідозрила у нього запалення легенів.

Хлопчика нудило, хилило на сон, у нього був нежить. У лікарні дитині прописали ліки від кашлю, противірусні. А також сказали поїти "Боржомі". В результаті через добу малюк впав у кому, а через місяць помер. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Прописала "Боржомі" та краплі

Мама Тимура, Світлана Асламова, досі не може отямитися після смерті сина. Минуло більше року, поки лікар Людмила Аузяк опинилася на лаві підсудних. Однак винною себе жінка не вважає.

Тимур Facebook Світлани Асламової

Мама померлого хлопчика розповідає, що в лікарню вони потрапили за направленням дільничного лікаря.

"Він був слабкий, весь час засинав. Щоб нагодувати, дати йому ліки, мені доводилося його постійно будити. Лікар Людмила Аузяк була зайнята на обході й до нас підійшла тільки години через півтора", – згадує в розмові з OBOZREVATEL Світлана.

Лікар послухала Тимура, але в легенях нічого не знайшла. Однак в аналізах вже був високий ацетон і падав цукор.

"Вона нам виписала противірусне, від кашлю, краплі в ніс, інгаляції. Також сказала пити "Боржомі", мовляв, це допоможе. Ще раз заглянула до нас в обід, запитала як дитина. Я сказала, що спить, слабка. Вона ж: "Нічого, так буває у випадку високого ацетону". Але син навіть не міг ставати на ніжки, він весь час плакав і кричав", – каже Світлана.

Тимурчик із тіткою і сестрою Facebook Світлани Асламової

По телефону призначила Но-Шпу

До вечора Тимуру стало ще гірше. Світлана постійно тримала його на руках і не могла відійти. Він почав корчитися від болю і сильно кричати. Мама металася відділенням, благала покликати лікаря. Прийшов черговий лікар – гінеколог, який міг тільки розвести руками. Чим він може допомогти дитині?

"Просила, щоб зателефонували Аузяк, сказали, що синові зле. Вони спочатку не хотіли її турбувати, був уже вечір, а вона не любить, коли її турбують удома. Але потім все ж зателефонували. Про це мені сказала медсестра. Аузяк призначила укол Но-Шпи. Звичайно, він нічим не допоміг, Тимуру ставало все гірше й гірше", – з болем розповідає мама малюка.

Прийшов лікар із реанімації, подивився, але видимих причин, щоб забрати дитину в своє відділення інтенсивної терапії він не знайшов.

Тимур із тіткою Facebook Світлани Асламової

"Закутала його в плед і кинулася в реанімацію"

"Промучилася до ранку, тримаючи сина на руках. Під ранок він став повністю білий, я ще такого не бачила. Поставила його на ліжечко, щоб хоча б відійти в туалет. Взялася за ручку дверей, чую, син немов задихається. Він почав рвати кров'ю. Я схопила його на руки, закутала в плед і кинулася сама в реанімацію. Входжу туди і питаю, ну що, а тепер моєму синові до вас можна?!" – мало не плаче Світлана.

І тільки тоді лікарі зателефонували в Чернівецьку обласну дитячу лікарню, звідти приїхала бригада. Тимур вже впав у кому, більше він до тями не приходив. Обласні лікарі попередили маму, що до лікарні хлопчика можуть не довезти.

Цілий місяць Тимур без свідомості перебував в обласній лікарні. Медики намагалися щось зробити, але його мозок потихеньку згасав. Через місяць, у квітні 2018 року, малюк помер.

Тимур у лікарні вже в комі Facebook Марини Дворнікової

Жодного разу не вибачилася і не висловила співчуття

За весь цей час лікар Аузяк ні разу не зв'язувалася з мамою, щоб поцікавитися, що з Тимуром. І після того, як прокуратура сама відкрила справу за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків, що призвели до смерті), велося слідство, вона жодного разу не вибачилася, не запропонувала допомогу, не висловила співчуття.

"Та й зараз, приходячи на суд, вона дивиться повз мене, зарозуміло. Найняла двох адвокатів, які на першому ж засіданні просили закрити справу. Суд відмовив їм", – з гіркотою говорить Світлана.

Судячи з Реєстру судових рішень, закрити справу захисник лікаря просив через те, що його підзахисній підозра була повідомлена після закінчення терміну досудового розслідування. Суд з його доводами не погодився.

Тимур у лікарні Facebook Марини Дворнікової

У сім'ї Тимура немає коштів на адвокатів, їхні інтереси в суді представляє тільки прокуратура.

В лікарні колегу винною теж не вважають

У Кельменецькій Центральній районній лікарні Людмилу Аузяк винною не вважають. Хоча лікар усе-таки звільнилася з роботи, тепер вона на пенсії.

"Вина її не доведена. Це синдром Рея, він заслуговує на увагу, і на сьогодні вина лікаря не доведена. Я вважаю, що звинувачення на її адресу є безпідставними", – сказала OBOZREVATEL в. о. директора Кельменецької ЦРЛ Майя Дудко.

Маленький Тимурчик із сестрою Facebook Марини Дворнікової

Адвокат лікаря Олександр Іваничек від коментарів відмовився. Зазначивши тільки, що підзахисна не згодна з висунутими звинуваченнями. "Вона пропрацювала лікарем тридцять років, хороший фахівець, зі старої школи. В справі є складнощі, але це не недбалість лікаря", – зазначив Іваничек.

Хоча в Чернівецькій обласній прокуратурі вважають, що лікар-педіатр під час огляду пацієнта проявила недбалість і не вжила жодних заходів для правильного встановлення діагнозу. Також, на думку судмедекспертизи, ненадання в районній лікарні своєчасної кваліфікованої допомоги фактично позбавило Тимура шансу на виживання.

Світлана Асламова з донькою Facebook Світлани Асламової

Мама Тимура ознайомилася з матеріалами справи, які вже передані до суду.

"Судячи зі свідчень Людмили Аузяк, вона вважає, що у всьому винна я. Навіть не вказує, що пізно ввечері їй дзвонила медсестра, і вона призначила Но-Шпу синові. Каже, що в той час була дуже зайнята, змушена була працювати дитячим лікарем і заввідділенням, тому не встигала. Вона звалює провину на чергового лікаря і лікаря з реанімації. Що нібито вони її не викликали, а рішення ухвалювали самі. Так, вони теж винні, але не настільки, наскільки Аузяк. Якщо в лікарні не було апаратури провести потрібні швидкі аналізи, чому одразу нас не відправили в обласну лікарню, а лікували від ГРВІ? Вона впевнена, що зробила все, що могла. Хоча медики в обласній лікарні мені сказали, що час було згаяно саме в цій, районній лікарні", – обурюється Світлана.

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