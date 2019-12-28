Суд над беркутівцями в Києві: Рябошапка змінив всіх прокурорів

Під час судового процесу над ексберкутівцями, підозрюваними в розстрілі Небесної Сотні, стало відомо, що генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у рамках резонансної справи.
Так, на засіданні в Київському апеляційному суді стало відомо, що Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов і Денис Іванов більше не можуть виконувати свої обов'язки в рамках цього провадження.
Симонов зазначив, що про постанову щодо заміни дізнався тільки 29 грудня, а Донський вибачився перед стороною потерпілих та судом. "Перед тим, як покинути зал, ми б хотіли вибачитися перед потерпілими і судом за цю ситуацію і сказати, що нам за все це дуже-дуже соромно. Спасибі", – сказав він.
Суд над беркутівцями
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обмінуполоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" в процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які знаходяться в СІЗО.
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