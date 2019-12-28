Суд над беркутівцями в Києві: Рябошапка змінив всіх прокурорів

Під час судового процесу над ексберкутівцями, підозрюваними в розстрілі Небесної Сотні, стало відомо, що генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у рамках резонансної справи.

Так, на засіданні в Київському апеляційному суді стало відомо, що Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов і Денис Іванов більше не можуть виконувати свої обов'язки в рамках цього провадження.

Симонов зазначив, що про постанову щодо заміни дізнався тільки 29 грудня, а Донський вибачився перед стороною потерпілих та судом. "Перед тим, як покинути зал, ми б хотіли вибачитися перед потерпілими і судом за цю ситуацію і сказати, що нам за все це дуже-дуже соромно. Спасибі", – сказав він.

Суд над беркутівцями

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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