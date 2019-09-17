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17 вересня • оновлено в 13:08
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/ Розслідування

Суд може скасувати люстрацію 100 прокурорів часів Януковича

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Окружний адміністративний суд Києва може поновити на керівних посадах близько 100 прокурорів, які були люстровані.

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на джерело у судовій системі. Характерно, що деякі позови щодо одіозних прокурорів перебувають на розгляді суду з 2014 року. Провадження щодо них були припинені, оскільки суди першої інстанції очікували рішення Конституційного Суду з приводу закону про люстрацію.

Серед тих, хто швидше за все буде поновлений на посаді, – два колишні заступники генпрокурора часів Віктора Януковича – Юрій Дьомін (він нібито є сином ексгенпрокурора Михайла Потебенька і колишнім ректором Національної академії прокуратури) і Михайло Гаврилюк.

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Юрій Дьомін і Михайло Гаврилюк

Юрій Дьомін і Михайло Гаврилюк

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окружний адміністративний суд Києва повернув посади заступнику прокурора Харківської області Дмитру Кавуну і старшому прокурору Головного управління нагляду Олегу Кіперу.

У рішенні стверджується, що люстрація чиновників нібито була безпідставною, а також не встановлена їхня причетність до узурпації влади експрезидентом Віктором Януковичем. Поновленим прокурорам мають виплатити компенсації у розмірі 951 і 805 тис. гривень.

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Тема
Люстрація в Україні
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
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